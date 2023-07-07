Власти Беларуси показали журналистам лагерь на территории воинской части под Осиповичами. Предполагалось, что его построили для ЧВК Вагнера

Представители Минобороны Беларуси показали лагерь на территории воинской части в Могилевской области неподалеку от города Осиповичи, который власти страны предложили для размещения .

«Вы присоединились ко мне здесь, на военной базе в Беларуси примерно в часе езды от Минска. Это огромный палаточный лагерь, который, как нам говорят, способен вместить около пяти тысяч человек, возведенный за последние несколько недель», — рассказал корреспондент Мэтью Чэнс в репортаже CNN, проходя мимо рядов брезентовых палаток.

По словам журналиста, палатки пусты. На сайте CNN уточняется, что внутри палаток размещены лишь деревянные койки.

CNN

Помощник министра обороны Беларуси генерал-майор Леонид Касинский, проводивший экскурсию журналистам, рассказал, что лагерь был оборудован для тренировки военных и бойцов территориальной обороны. Он отрицал связь лагеря с ЧВК Вагнера. При этом Касинский отметил, что эта территория может быть использована наемниками.

«Оперативные группы [ЧВК] пока не приезжали, не определялись, не смотрели. Я думаю, что когда будет принято окончательное решение группой Вагнер размещаться или не размещаться в Белоруссии, тогда и будут смотреть», — сказал генерал-майор.

После военного мятежа 23-24 июня основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, как сообщали в Кремле, «уйдет в Беларусь». Об этом он договорился с Александром Лукашенко по итогам переговоров, которые, как считается, привели к завершению восстания. Часть подразделений ЧВК смогут переместиться в Беларусь вслед за Пригожиным, говорил президент РФ Владимир Путин.

Журналисты и телеграм-каналы сообщали, что после мятежа Пригожина под Осиповичами начались масштабные строительные работы. На спутниковых снимках 14 и 17 июня в этом районе еще не было признаков стройки, но на снимках, сделанных 27 июня, уже были видны постройки.

7 июля Лукашенко заявил, что в Беларуси не возводят лагеря для ЧВК Вагнера﻿, но предложили наемникам несколько бывших военных городков, в том числе под Осиповичами. Он добавил, что вопрос передислокации ЧВК в страну еще не решен, наемники «находятся в своих лагерях» (где, Лукашенко не уточнил), а Пригожина на территории Беларуси нет.