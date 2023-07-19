Министр спорта России Олег Матыцин осудил слова спортсменки Елены Исинбаевой, получившей звание майора в период выступления за ЦСКА, о том, что ее звания «носят номинальный характер».

«Недопустимо так относиться к воинскому званию и гражданской позиции, к событиям, которые происходят в твоей стране. Каждый человек, любящий свою страну, отрицательно относится к такого рода заявлениям», — цитирует Матыцина РИА Новости.

17 июля, комментируя связи с российской армией, Исинбаева заявила, что состояла в ЦСКА до 2018 года и «была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения». При этом она отметила, что не состоит и никогда не состояла в Вооруженных силах России, а «те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер».

18 июля стало известно, что Исинбаева продолжит работу в Международном олимпийском комитете после проверки, начатой комитетом по этике МОК в июне. Организация заявила, что проверила связи легкоатлетки с российской армией и не нашла нарушений.

Министр обороны Сергей Шойгу присвоил Елене Исинбаевой звание майора в 2015 году. Это произошло вскоре после того, как спортсменка заключила пятилетний контракт на службу в российской армии и была назначена на воинскую должность инструктора по легкой атлетике ЦСКА.

В начале июля испанское издание El Digital Sur сообщило, что Исинбаева переехала в Испанию и живет в «роскошном комплексе» на острове Тенерифе. В ответ на публикацию спортсменка заявила, что считает себя «человеком мира» и «живет там, где работает». Она не подтвердила и не опровергла свой переезд. После сообщений о переезде в Испанию, Исинбаеву начали «отменять» в России.

Исинбаева — одна из самых легкоатлеток в мировой истории. На протяжении многих лет спортсменка поддерживала президента РФ Владимира Путина.

Читайте также

Елене Исинбаевой позволили продолжить работу в МОК — ее подозревали в связях с российской армией. СМИ утверждают, что она переехала на Тенерифе Теперь в Дагестане хотят переименовать названный в честь нее стадион

Читайте также

Елене Исинбаевой позволили продолжить работу в МОК — ее подозревали в связях с российской армией. СМИ утверждают, что она переехала на Тенерифе Теперь в Дагестане хотят переименовать названный в честь нее стадион