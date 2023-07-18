Российская спортсменка, олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева сможет продолжить работу в Международном олимпийском комитете, сообщили 18 июля в пресс-службе организации. Комитет по этике МОК, проверивший связи Исинбаевой с российской армией, не нашел никаких нарушений. Проверка в отношении нее была начата в конце июня. Критериев для проверки было два: «активная поддержка» боевых действий в Украине, а также контрактные обязательства перед армией РФ. Тогда в МОК подчеркивали, что будут рассматривать только период после 24 февраля 2022 года, то есть начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Неделю назад испанское издание El Digital Sur сообщило, что Исинбаева переехала в Испанию. Газета утверждала, что бывшая спортсменка проживает в «роскошном комплексе» на острове Тенерифе и ведет «скрытный образ жизни». Тогда же El Digital Sur опубликовала фото Исинбаевой, сделанные на Тенерифе. ФБК выяснил, что в 2018 году спортсменка купила в Испании пентхаус, а в 2022 году — за несколько дней до вторжения РФ в Украину — две виллы. Общую стоимость недвижимости в ФБК оценили в три миллиона евро.

В ответ на публикацию испанской прессы Исинбаева заявила, что является «гражданином мира». «Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю. Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые „готовы бросить камень в меня сегодня“ лишь потому, что кто-то что-то где-то сказал, написал или распространил фото 10-летней давности, не имеющие никакой связи с настоящей реальностью. Запомните: зависть — разрушающее чувство», — написала спортсменка в соцсетях (посты появились одновременно на русском и испанском языках). При этом она не стала прямо ни опровергать, ни подтверждать то, что живет в Испании.

Исинбаева имеет звание майора. Его спортсменке еще в 2015 году присвоил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Незадолго до того она заключила пятилетний контракт на службу в российской армии и была назначена на воинскую должность инструктора по легкой атлетике ЦСКА. Теперь же, комментируя связи с армией, Исинбаева заявила, что состояла в ЦСКА до 2018 года и «была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения». «Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ», — сказала она. На это заявление среди прочих уже отреагировал комментатор Дмитрий Губерниев: «Мне бы хотелось, чтобы она пояснила, что значит „номинально“. Она, получается, была номинальным офицером, получала номинальную зарплату, номинальные льготы? Или это все-таки не так?»

Исинбаева на протяжении многих лет поддерживала Владимира Путина. В 2012 году она была его доверенным лицом на президентских выборах. В 2017 году она присоединилась к Putin Team — организованному хоккеистом Александром Овечкиным сообществу российских спортсменов, публично поддерживающих политику президента России (кроме сообщений о вступлении в Putin Team члены этого сообщества никак себя не проявляли). В 2013 году Исинбаева публично поддержала закон о запрете «гей-пропаганды» среди детей: «Иностранцы должны к нашим законам относиться уважительно и не продвигать идеи нетрадиционной ориентации. Если мы разрешим эту культуру, за Россию станет страшно». Однако при этом она подчеркнула, что «против любой дискриминации против геев». После начала полномасштабной войны в Украине бывшая спортсменка не делала никаких публичных заявлений.

Из-за сообщений о переезде в Испанию спортсменку уже начали «отменять» в России. Глава Дагестана Сергей Меликов предложил переименовать стадион в Махачкале, названный в честь Исинбаевой шесть лет назад, в связи с ее «последними заявлениями из-за кордона». Меликов отметил, что хоть Исинбаева и талантливая спортсменка, она «никогда не связывала свою жизнь с Дагестаном», и выразил мнение, что в честь нее «пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России».

Елена Исинбаева — одна из самых титулованных легкоатлеток в мировой истории. Она двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира в прыжках с шестом, а также первая женщина в истории, преодолевшая высоту в пять метров. Ее рекорд в прыжках с шестом среди женщин, установленный в 2009 году (5,06 метра), до сих пор не побит. Исинбаева завершила спортивную карьеру в 2016 году и вскоре после этого получила работу в МОК. Сейчас она является одним из двух действующих членов МОК из России — вместе с Шамилем Тарпищевым.