Война Пятьсот десятый день. Онлайн «Медузы»

ФСБ России утверждает, что предотвратило теракт в Ярославской области, который якобы готовили украинские спецслужбы, сообщает «Интерфакс».

В Угличе задержана гражданка России, 1987 года рождения, «осуществлявшая по заданию украинских спецслужб сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта», утверждают в ФСБ.

По данным ФСБ, у задержанной изъяты средства связи, «содержащие переписку с украинским координатором с обсуждением планируемого преступления».

Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту.