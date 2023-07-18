Война Пятьсот десятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 17 июля смотрите здесь.
ФСБ России утверждает, что предотвратило теракт в Ярославской области, который якобы готовили украинские спецслужбы, сообщает «Интерфакс».
В Угличе задержана гражданка России, 1987 года рождения, «осуществлявшая по заданию украинских спецслужб сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта», утверждают в ФСБ.
По данным ФСБ, у задержанной изъяты средства связи, «содержащие переписку с украинским координатором с обсуждением планируемого преступления».
Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту.
Спецкоры «Медузы» рассказывают, как Киев пытается национализировать украинские активы Фридмана и забрать часть денег Абрамовича
«В начале войны Абрамович говорил, что готов нам [Украине] что-то передать, а потом начались оговорки. Так со всеми олигархами: публично говорят, что не против дать деньги на восстановление [Украины], а затем через юридические процедуры блокируют возможность использовать эти деньги», — возмущается в разговоре с «Медузой» высокопоставленный украинский чиновник.
По его словам, Киев продолжает переговоры с Великобританией в надежде получить и доступ к деньгам Романа Абрамовича. Олигарх еще в марте 2022-го обещал передать жертвам войны 2,35 миллиарда фунтов стерлингов (часть выручки от продажи футбольного клуба «Челси»), но средства до сих пор не дошли до Украины. В Киеве связывают это с тем, что санкции с Абрамовича уже никто не снимет и «он это прекрасно понимает».
Спецкоры «Медузы» Елизавета Антонова и Светлана Рейтер изучили подробности одного из самых интересных сюжетов в этой истории — он о том, как Украина борется за получение денег российских олигархов.
Константиновка, Донецкая область
Крым атаковали 28 дронов в ночь на 18 июля, сообщил глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов.
Девять беспилотников сбили российскими средствами ПВО, еще 19 дронов подавили средства радиоэлектронной борьбы. По словам Аксенова, никто не пострадал.
В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что средства ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников, еще 11 дронов подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Как уточнило командование Воздушных сил ВСУ, всего в ночь на 18 июля украинские военные сбили шесть российских ракет «Калибр», 31 дрон «Шахед-136/131» и один разведывательный беспилотник
Ракеты и большая часть беспилотников сбили в Одесской и Николаевской областях, остальные дроны — в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак связал атаку вооруженных сил РФ на южные регионы Украины с тем, что Россия пытается препятствовать экспорту украинского зерна:
Ночная атака россиян на Одессу и Николаев с использованием ракет и шахидов — еще одно доказательство того, что страна-террорист хочет поставить под угрозу жизнь 400 миллионов человек в разных странах, которые зависят от украинского продовольственного экспорта.
ВСУ сбили шесть российских ракет «Калибр» и 25 дронов «Шахед» на юге Украины
Ракеты сбили над Одессой, а дроны — в Одесской и Николаевской областях, сообщили в оперативном командовании ВСУ «Юг».
В Одессе обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры и несколько частных домов. В одном из них ранен мирный житель, сообщил глава Одесской обладминистрации Олег Кипер.
В Николаеве в результате атаки есть попадание в промышленный объект, там начался пожар, рассказал руководитель Николаевской областной администрации Виталий Ким. Пострадавших нет.
По Крымскому мосту в ночь на 18 июля запустили движение автомобилей по одной из полос, не пострадавшей при взрыве
Для автомобилей открыта крайняя правая полоса направления Тамань-Керчь. Движение осуществляется по реверсивной схеме.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- В ночь на 18 июля Вооруженные силы РФ нанесли удар иранскими дронами-камикадзе «Шахед». Информация о последствиях пока уточняется.
- За прошедшие сутки ВСУ РФ нанесли пять ракетных ударов из ЗРК С-300, более 40 авиационных ударов и совершили около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
- Армия России сосредоточила основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. За прошедшие сутки состоялось 36 боевых столкновений.
- Вооруженные силы Украины отбили атаки российских войск на купянском направлении — западнее Лимана Первого в Харьковской области, на Лиманском направлении — западнее Дибровы и восточнее Веселого Луганской области, на бахмутском направлении — в районах Миньковки, юго-восточнее Орехово-Васильевки, юго-восточнее Богдановки и возле Ивановского Донецкой области, на авдеевском — в районе Авдеевки, на марьинском — в районе Марьинки и возле Красногоровки.
- На запорожском и херсонском направлениях ВС РФ сосредоточили основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения ВСУ. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях.
- Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Уничтожено три ударных БпЛА типа «Шахед» и шесть разведывательных БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили район сосредоточения живой силы ВС РФ, 27 артиллерийских средств на огневых позициях, склад боеприпасов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Мы возобновляем трансляцию, в которой будем следить за главными событиями, связанными с полномасштабным российским вторжением в Украину. Спасибо, что вы с нами.