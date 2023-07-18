В Кремле назвали атаку на Одессу «ударами возмездия за Крымский мост»

Российские удары высокоточным оружием морского базирования по объектам портовой инфраструктуры в Одессе — это «удары возмездия за Крымский мост», заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в ходе общения с журналистами 18 июля Песков говорил, что предложения для Владимира Путина по ответу на атаку на Крымский мост и меры по повышению его безопасности «еще вырабатываются».

Первым ночную атаку по Одессе «ударом возмездия» назвало Минобороны РФ. Ведомство заявили, что нанесли удар «по объектам, где готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса».

Министерство также отчиталось, что армия РФ уничтожила хранилища топлива для ВСУ в районе Одессы и Николаева. В Минобороны России заявили, что «все спланированные к удару цели поражены».

В ночь на 18 июля российские военные атаковали южные регионы Украины ракетами и беспилотниками. Всего, по данным ВСУ, было запущено шесть ракет «Калибр» и 36 дронов-камикадзе «Шахед».

Ракеты и большую часть беспилотников сбили в Одесской и Николаевской областях, остальные дроны были уничтожены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях. В результате падения обломков в Одессе были повреждены объекты портовой инфраструктуры и несколько частных домов. Один человек ранен.

17 июля на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого погибла семейная пара, находившаяся в одном из автомобилей, их 14-летняя дочь получила травмы. Власти России обвинили в «теракте» Киев и пообещали ответ на атаку. Украина о причастности к взрыву на Крымском мосту официально не объявляла.