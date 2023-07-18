ВСУ сбили шесть российских ракет и 25 беспилотников на юге Украины. В Одессе обломки ракет повредили порт и частные дома, один человек ранен

Ночью 18 июля украинские военные сбили шесть российских ракет «Калибр» над Одессой, а также 25 беспилотников-камикадзе «Шахед» в Одесской и Николаевской областях, сообщили в оперативном командовании ВСУ «Юг».

«Несколько волн ударных дронов были направлены на выявление и истощение сил противовоздушной обороны. А после того из акватории Черного моря по Одессе выпущено шесть „Калибров“», — рассказали в ВСУ.

В Одессе обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры и несколько частных домов. В одном из них ранения получил мирный житель, сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

В Николаеве в результате атаки было зафиксировано попадание в промышленный объект, там начался пожар, рассказал руководитель Николаевской областной администрации Виталий Ким. Пострадавших нет.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак связал российскую атаку на южные регионы Украины с попыткой России препятствовать экспорту украинского зерна.

«Ночная атака россиян на Одессу и Николаев с использованием ракет и шахидов — еще одно доказательство того, что страна-террорист хочет поставить под угрозу жизнь 400 миллионов человек в разных странах, которые зависят от украинского продовольственного экспорта», — написал он в своем телеграм-канале.