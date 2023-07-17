ВСУ: Россия сосредоточила на лимано-купянском направлении больше 100 тысяч солдат

Российское командование сосредоточило на лимано-купянском направлении более 100 тысяч солдат, сообщил в эфире национального телемарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый.

«На лимано-купянском направлении враг сосредоточил очень мощную группировку — более 100 тысяч личного состава, более 900 танков, более 555 артиллерийских систем, 370 РСЗО. Враг сконцентрировал там десантные подразделения, лучшие мотопехотные подразделения», — цитирует слова Череватого «Украинская правда».

Ранее командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска на этом направлении перешли в наступление. Командующий также добавил, что обстановка на восточном фронте остается сложной, поскольку Россия перебрасывает дополнительные силы в Донецкую область, чтобы остановить продвижение ВСУ в районе Бахмута.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 16 июля сообщила, что российские войска в течение последних двух дней активно наступают на купянском направлении в Харьковской области. Там идут ожесточенные бои, «положение сторон меняется динамично по несколько раз в сутки», утверждала замминистра.

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