Война Пятьсот девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 16 июля читайте здесь, а главные фотографии предыдущего дня войны смотрите здесь.
Главные новости:
- На Крымском мосту произошел взрыв. По официальным данным, погибли два человека, пострадал ребенок. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
- Власти РФ обвинили Украину в атаке на Крымский мост. В Киеве напрямую не подтверждали и не отрицали свою причастность.
- Источники украинских СМИ утверждают, что мост атаковали надводные дроны в рамках операции СБУ и ВМС Украины.
- Кремль объявил о «фактическом прекращении» зерновой сделки.
За минувшую неделю ВСУ освободили почти 18 квадратных километров захваченных РФ территорий на юге и востоке Украины, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Всего, по ее словам, с начала летнего наступления ВСУ освободили около 210 квадратных километров.
По данным телеграм-каналов «112» и Shot девочка не знает, что ее родители погибли. Она находится под наблюдением врачей, в том числе психологов. В краевую больницу ее сопровождают родственники семьи, которые вместе с ними ехали на отдых в Крым, но на другой машине, и успели проехать мост до взрыва.
Кроме того, Песков ответил на вопрос, готовы ли в России к расширению украинских атак на российские регионы. По его словам, власти РФ «отдают себе отчет в коварности киевского режима». Говоря об этом, он обвинил Украину в убийстве семейной пары, погибшей при взрыве на Крымском мосту.
Мы отдаем себе отчет в коварности киевского режима. Сегодня Киевский режим убил молодую семью, родителей девочки, девочка ранена и об этом надо говорить, чтобы все это слышали. Это все дело рук киевского режима. Мы все будем работать и сохранять бдительность и собранность с тем, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий.
«Мы знаем причины и тех, кто стоит за терактом». Кремль — о взрыве на Крымском мосту
Пескова также спросили, потребуются ли дополнительные меры безопасности в аннексированном Крыму после атаки на Крымский мост. По его словам, такие меры постоянно принимаются и совершенствуются.
Мы знаем причины и тех, кто стоит за этим террористическим актом. Это потребует дальше от всех нас собранности и дополнительных мер и работы. О каких-то иных мерах в настоящий момент разговор не велся.
При этом он не смог уточнить, как РФ ответит на атаку. «Сейчас не могу сказать. Если брать конечные перспективы, то ответом будет достижение всех целей СВО, которая будет продолжаться», — добавил представитель Кремля.
Россия сегодня официально уведомила Турцию и Украину, секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова РИА Новости
Песков: договоренности по зерновой сделке фактически прекращены. РФ вернется с соглашению, когда российская часть договоренностей будет выполнена
Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, стоит ли ждать сегодня каких-либо заявлений по зерновой сделке, срок действия которой истекает 17 июля.
Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации — истекает срок 17 июля, к сожалению часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих, поэтому ее действие прекращается. Как только российская часть договоренностей будет выполнена, российская сторона вернется к реализации этой сделки, незамедлительно. Де-факто такая ситуация (цитата по «Интерфаксу»).
Путину доложили об атаке на Крымский мост
Как заявили в Кремле, президент РФ принял доклады правительства, местных властей, ФСБ и Минтрнаса. Около 19:00 мск он проведет совещание в формате видеоконференции по ситуации с Крымским мостом.
Путин поручил организовать работу по ремонту моста, движению транспорта в направлении аннексированного Крыма и обеспечению помощи туристам.
Медведев призвал «взрывать дома террористов» после атаки на Крымский мост
Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал очередной резкий пост в своем телеграм-канале на фоне взрыва на Крымском мосту. Российские власти назвали случившееся терактом, обвинив в нем Украину.
Медведев считает, что с «террористами» невозможно бороться с помощью санкций, «запугиванием или увещеваниями». По его словам, они понимают только «персональные и совсем негуманные методы».
Вот что под такими «методами» подразумевает Медведев:
Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное — уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались. Это трудно, но возможно.
Следственный комитет РФ опубликовал видео с поврежденной части Крымского моста
«Медиазона» опубликовала видео читателя, снятое, как утверждается, на трассе М-4 Дон 17 июля. На дороге в сторону Москвы выстроилась колонна грузовых автомобилей с флагами ЧВК Вагнера.
Конечная цель колонны неизвестна. «Медиазона» предполагает, что машины едут в Беларусь, где после мятежа дислоцируются бойцы ЧВК.
«Военкор» Александр Коц с 13 июля публикует видео с трассы М-4 с машинами, предположительно, связанными с ЧВК Вагнера. По данным мониторинговой группы «Беларускі Гаюн», 11-17 июля в Беларусь прибыли уже три колонны автомобилей наемников.
После мятежа ЧВК Вагнера 23-24 июня основатель компании Евгений Пригожин, как утверждалось, договорился с российскими и белорусскими властями, что «уйдет» в Беларусь. Наемникам предложили вернуться домой, подписать контракт с Минобороны РФ или последовать за основателем ЧВК.
14 июля Минобороны Беларуси объявило, что «вагнеровцы» работают инструкторами для военнообязанных из территориальной обороны страны.
Губернатор Белгородской области пообещал помочь родным погибших на Крымском мосту
Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, власти области также помогут с организацией похорон погибших.
При взрыве на Крымском мосту в ночь на 17 июля погибли Алексей и Наталья Кулик — семейная пара из Белгородской области. Их дочь-подросток получила ранения.
Родственник погибших сообщил, что семья ехала на отдых в Крым вместе с семьей сестры Натальи. Они решили ехать по мосту ночью, чтобы избежать пробок.
По словам родственника, во время атаки на мост прозвучало два взрыва: «Около трех часов ночи семья Кулик услышала первый хлопок, после которого на всем мосту погас свет. После второго хлопка они перестали выходить на связь».
По данным СМИ, автомобиль семьи Кулик задержался на досмотре и отстал от машины родственников. Те уехали вперед и на момент второго взрыва, который, предположительно, стал причиной гибели пары и ранения их дочери, проехали мост.
«Какие-либо незаконные конструкции, используемые для доставки российских инструментов массовых убийств, недолговечны. Вне зависимости от причин разрушения», — заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя взрыв на Крымском мосту.
«Наблюдаем, как один из символов путинского режима не выдержал военной нагрузки». СБУ — о взрыве на Крымском мосту
Представитель СБУ Артем Дехтяренко прокомментировал «РБК-Украина» взрыв на Крымском мосту. Он пообещал, что «детали по организации» взрыва спецслужба раскроет после победы Украины, пишет издание.
«Пока мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки», — сказал Дехтяренко.
По словам представителя СБУ, нормы международного права, анализ оперативной обстановки и традиции ведения войны позволяют перерезать логистические пути врага. Крымский мост сегодня является одним из транспортных коридоров военных поставок для российской армии, отметил Дехтяренко.
Девочка, пострадавшая в результате взрыва на Крымском мосту, находится в больнице в состоянии средней тяжести. Ее жизни ничего не угрожает
Как сообщили в оперштабе Кубани, ребенка госпитализировали с сочетанной травмой — повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести.
Сейчас она в сознании, дышит самостоятельно, ее жизни ничего не угрожает.
Решается вопрос о транспортировке пострадавшей из Темрюка в Детскую краевую клиническую больницу в Краснодаре.
Власти Крыма и Краснодарского края отчитались, что автомобилей у пунктов досмотра на подъездах к Крымскому мосту не осталось.
Советник главы аннексированного полуострова Олег Крючков уточнил, что всех водителей отправляют через сухопутный маршрут через оккупированные РФ территории Украины.
Ранее сообщалось, что автомобили в ближайшее время собирались переправлять через Керченский пролив на пароме.
Источник агентства Agence France-Presse утверждает, что за атакой на Крымский мост стоит Украина.
Источники украинских СМИ ранее заявили, что Служба безопасности Украины (СБУ) и Военно-морские силы Украины причастны к подрыву на Крымском мосту. Источники говорили, что мост атаковали с помощью надводных дронов.
Утром 17 июля на автомобильной части Крымского моста произошел взрыв. В результате было повреждено дорожное полотно, погибли два человека, еще один ребенок пострадал. Власти РФ обвинили Украину в «теракте» на Крымском мосту.
Украинский режиссер Олег Сенцов попал под обстрел после возвращения на фронт
Как рассказал режиссер в фейсбуке, при обстреле он получил ранения — осколки попали ему в лицо, руку и ногу.
Неделя не задалась. На первом же боевом выходе после возвращения, во время десантирования, попали под артиллерийский обстрел. Брэдли (боевые машины пехоты Bradley — прим. «Медузы») снова спас нам жизнь. Трое раненых, в основном осколки. Из лица уже вытащили, мелкие в руке и ноге останутся со мной навсегда.
В 2015 году Сенцов был осужден в России на 20 лет по обвинению в терроризме. В сентябре 2019-го режиссер вернулся в Украину в рамках обмена заключенными.
После начала полномасштабной войны Сенцов вступил в территориальную оборону. Он воевал в Луганской и Донецкой областях. По данным РБК-Украина, сейчас Сенцов воюет в составе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. 9 июля режиссер рассказал о полученной на поле боя контузии.
После взрыва на мосту в октябре 2022 года комиссию по ликвидации последствий взрыва также возглавлял Хуснуллин.
Ликвидацией последствий «ЧП» на Крымской мосту занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков.
В МИД РФ также обвинили Украину в атаке на Крымский мост
«Сегодняшняя атака на Крымский мост совершена киевским режимом. Этот режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки», — написала в своем телеграм-канале официальный представитель министерства Мария Захарова.
Она снова обвинила власти Украины в несамостоятельности, заявив, что украинские чиновники якобы принимают решения «при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков». «США и Британия осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой», — утверждает Захарова.
Украина напрямую не брала на себя ответственность за атаку на Крымский мост 17 июля. Источники украинских СМИ сообщали, что мост атаковали надводные дроны в рамках спецоперации СБУ и ВМС Украины.
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу.
Обновление. Примерно через 20 минут уведомления о тревоге начали отменять.
Керченская паромная переправа со стороны Краснодарского края возобновила работу, сообщили в оперштабе Кубани.
Как заявили в СК РФ, следствие устанавливает лиц «из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований», которые причастны к организации и исполнению атаки на Крымский мост.
В свою очередь Следственный комитет РФ считает, что за «терактом» на Крымском мосту стоят спецслужбы Украины.
В НАК заявили, что после атаки было возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
По версии ведомства, Крымский мост атаковали два украинских наводных беспилотника. В результате удара была повреждена автомобильная часть моста.