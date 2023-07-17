Война Пятьсот девятый день. Онлайн «Медузы»

«Мы знаем причины и тех, кто стоит за терактом». Кремль — о взрыве на Крымском мосту

Пескова также спросили, потребуются ли дополнительные меры безопасности в аннексированном Крыму после атаки на Крымский мост. По его словам, такие меры постоянно принимаются и совершенствуются.

Мы знаем причины и тех, кто стоит за этим террористическим актом. Это потребует дальше от всех нас собранности и дополнительных мер и работы. О каких-то иных мерах в настоящий момент разговор не велся.

При этом он не смог уточнить, как РФ ответит на атаку. «Сейчас не могу сказать. Если брать конечные перспективы, то ответом будет достижение всех целей , которая будет продолжаться», — добавил представитель Кремля.