В Думу внесли законопроект о праве Росгвардии иметь военную технику

В Госдуму внесен законопроект, который наделяет Росгвардию правом иметь на вооружении военную технику.

Авторами документа выступили председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и глава комитета по безопасности Василий Пискарев.

Как утверждается в пояснительной записке к документу, на вооружении Росгвардии уже сейчас находятся транспортные самолеты, боевые вертолеты и бронетранспортеры. Они определены в действующей редакции закона как «боевая техника», а не как «военная техника» — второе понятие формально является более широким.

Авторы законопроекта уверяют, что новый документ лишь приведет действующие нормы закона «в соответствие с реальностью» и устранит существующие формальные пробелы.

О том что у Росгвардии появится тяжелое вооружение, в том числе танки, 27 июня заявил глава ведомства Виктор Золотов в первом публичном выступлении после мятежа Евгения Пригожина. Об участии Росгвардии непосредственно в подавлении мятежа ничего не известно.