Наемники ЧВК Вагнера объявили, что закрывают свою главную базу в краснодарском Молькино

В Краснодарском крае закрывается основная база ЧВК Вагнера, расположенная на военном полигоне Молькино в районе города Горячий Ключ. Об этом сообщается в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера», где опубликован ролик снятия флагов России и ЧВК на базе.

«База в Молькино прекращает свое существование. ЧВК Вагнера убывает в новые места дислокации», — говорит на видео один из людей в военной форме.

По словам другого бойца, база официально закроется 30 июля 2023 года.

После мятежа ЧВК Вагнера 23-24 июня было объявлено, что основатель компании Евгений Пригожин «уйдет» в Беларусь. Наемникам ЧВК предложили вернуться домой, подписать контракт с Минобороны РФ или последовать за Пригожиным.

14 июля Минобороны Беларуси объявило, что наемники ЧВК Вагнера прибыли в страну. Ведомство опубликовало материал телекомпании «ВоенТВ», в котором говорилось об «учебных местах» в Могилевской области, где в качестве инструкторов работают наемники ЧВК Вагнера.

Сколько наемников согласились отправиться в Беларусь, неизвестно. В начале июля мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» сообщала, что в республике могут находиться около 200 наемников. 15 июля в канале группы появилась информация, что в Беларусь прибыла крупная колонна из 60 легковых и грузовых автомобилей ЧВК Вагнера. В тот же день Минобороны Беларуси сообщало, что разработало «дорожную карту» сотрудничества с ЧВК по подготовке белорусских военных.

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