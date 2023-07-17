СК возбудил уголовное дело из-за взрыва на Крымском мосту по статье «Теракт»
Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ сообщил, что на Крымский мост была совершена террористическая атака, в которой участвовали два украинских беспилотных надводных аппарата. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на НАК.
«В 3:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста», — заявили в НАК.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Теракт». По данным следствия, из-за «террористической атаки, совершенной спецслужбами Украины» в ночь на 17 июля, повреждена одна из секций Крымского моста, погибли два мирных жителя, ранен ребенок.
«Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления», — заявили в СК.
Источники украинских СМИ ранее заявили, что Служба безопасности Украины (СБУ) и Военно-морские силы Украины причастны к подрыву на Крымском мосту. Источники говорили, что мост атаковали с помощью надводных дронов.