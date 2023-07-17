Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все соответствующие службы и ведомства России готовы к новым возможным атакам после взрыва на Крымском мосту. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Разумеется, все соответствующие службы, ведомства, все работают. Мы отдаем себе отчет в коварности киевского режима. Сегодня киевский режим убил молодую семью, родителей девочки, девочка ранена на Крымском мосту, и об этом надо говорить, чтобы все об этом знали, что все это дело рук киевского режима. А мы все будем работать и сохранять собранность с тем, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий», — сказал Песков на брифинге для прессы.

По его словам, ответом на взрыв на Крымском мосту «будет достижение всех целей специальной военной , которая будет продолжаться».

Песков добавил, что президент РФ Владимир Путин вечером 17 июля проведет совещание по ситуации на Крымском мосту, в ходе которого заслушает по видеосвязи доклад вице-премьера Марата Хуснуллина об организации работ по восстановлению моста.

Представитель Кремля добавил, что в России постоянно принимаются дополнительные меры безопасности. «Мы знаем причины и тех, кто стоит за этим террористическим актом. Это потребует дальше от всех нас собранности и дополнительных мер и дополнительной работы», — сказал Песков.

На Крымском мосту произошел взрыв в ночь на 17 июля. Власти РФ утверждают, что мост атаковали украинские надводные дроны, в результате чего погибли два человека, ранен 14-летний ребенок. Следственный комитет РФ возбудил дело по статье «Теракт», в организации взрыва заподозрили спецслужбы Украины. Источники украинских СМИ заявили, что за этим стоят Служба безопасности Украины и Военно-морские силы Украины. В СБУ сообщили, что предоставят подробности о взрыве «после победы» Украины в войне.

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