Российская спортсменка, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева заявила в соцсетях, что решила «расставить все точки над i» после того, как появились «фейковые статьи и информация». Пост спортсменки опубликован на ее странице во «ВКонтакте», а также продублирован на испанском языке в инстаграме.

О каких именно статьях идет речь, она не уточняет. При этом 11 июля испанское издание El Digital Sur писало, что Исинбаева переехала на остров Тенерифе, где проживает в «роскошном комплексе» и ведет «скрытный образ жизни».

«Друзья, обращаюсь ко всем, кто распространяет фэйковые статьи и информацию: Я человек мира, всегда была и ею останусь! Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю. Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые „готовы бросить камень в меня сегодня“ лишь потому, что кто-то что-то где-то сказал, написал или распространил фото 10-летней давности, не имеющие никакой связи с настоящей реальностью. Запомните: зависть — разрушающее чувство», — говорится в посте спортсменки.

Исинбаева также прокомментировала то, что ей присвоено звание майора. Она написала, что до 2018 года выступала за ЦСКА и «была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения».

«Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. Так же как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Мое призвание — СПОРТ», — заявила она.

Она напомнила, что с 2016 года является членом Международного олимпийского комитета. По словам Исинбаевой, в ее работе в МОК была «временная пауза», так как организации «понадобилось время во всем разобраться». Исинбаева утверждает, что уже в сентябре 2023 года она возобновит свою международную деятельность в МОК, так как в отношении нее у организации «нет никаких сомнений и ни под какие статьи и санкции» она не попадает.

Обновлено. Вечером 17 июля Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование про испанскую недвижимость Исинбаевой. Как выяснил ФБК, у спортсменки в этой стране есть пентхаус, купленный в 2018 году, и две виллы, приобретенные в феврале 2022 года, за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Общую стоимость недвижимости авторы расследования оценили в три миллиона евро.

Елена Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом (она выигрывала золото на Играх в 2004 и 2008 годах), бронзовый призер Олимпиады-2012, многократная чемпионка мира, обладательница 28 мировых рекордов. В 2012 году Исинбаева была доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России, а в 2015 году министр обороны Сергей Шойгу присвоил Исинбаевой звание майора, перед этим она заключила пятилетний контракт на службу в российской армии. Она также входила в рабочую группу по подготовке поправок к Конституции РФ.

В июне 2023 года комиссия по этике МОК начала проверку в отношении Исинбаевой на причастность к Вооруженным силам России. О результатах проверки не сообщалось.