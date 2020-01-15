Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию. В нее вошли Андрей Клишас, Денис Мацуев и Наталья Касперская

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании рабочей группы, которая займется подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию.

В группу, в частности, вошли сенатор Константин Косачев, генерал Борис Громов, спортсменка Елена Исинбаева, художественный руководитель театра «Et Cetera» Александр Калягин, предприниматель Наталья Касперская, пианист Денис Мацуев, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, режиссер Карен Шахназаров. Всего в группу вошли 75 человек.

Сопредседателями группы станут главы комитетов по конституционному законодательству Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также академик РАН Талия Хабриева.

Как сообщил «Интерфаксу» Клишас, первое рабочее заседание группы состоится 17 января.

Внести изменения в Конституцию РФ Владимир Путин предложил днем 15 января в ходе послания Федеральному собранию.