Владелец брендов Zewa и Libresse объявил об уходе из России

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Шведская компания-производитель средств гигиены Essity объявила о начале ухода из России.

«Условия ведения бизнеса Essity в России ухудшились. В результате активы компании в России упали в цене примерно на 1,4 миллиарда шведских крон (150 миллионов долларов). Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка. В 2021 году чистый объем продаж Essity в России составил около 2,8 миллиарда шведских крон, что соответствует примерно 2% от общего объема продаж компании в 2021 году», — говорится в пресс-релизе компании.

Компании Essity принадлежат бренды Zewa, Libresse, Libero, Familia, Lotus, Leukoplast, Tork.

По данным Йельской школы менеджмента, с начала войны в Украине об уходе из России или ограничении деятельности в стране объявили более 750 компаний.

Читайте также

Samsung, Zara, Netflix, Adobe. Какие компании ограничили или прекратили работу в России Обновленный список

Читайте также

Samsung, Zara, Netflix, Adobe. Какие компании ограничили или прекратили работу в России Обновленный список

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь