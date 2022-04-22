Владелец брендов Zewa и Libresse объявил об уходе из России
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Шведская компания-производитель средств гигиены Essity объявила о начале ухода из России.
«Условия ведения бизнеса Essity в России ухудшились. В результате активы компании в России упали в цене примерно на 1,4 миллиарда шведских крон (150 миллионов долларов). Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка. В 2021 году чистый объем продаж Essity в России составил около 2,8 миллиарда шведских крон, что соответствует примерно 2% от общего объема продаж компании в 2021 году», — говорится в пресс-релизе компании.
Компании Essity принадлежат бренды Zewa, Libresse, Libero, Familia, Lotus, Leukoplast, Tork.
По данным Йельской школы менеджмента, с начала войны в Украине об уходе из России или ограничении деятельности в стране объявили более 750 компаний.