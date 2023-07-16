Война Пятьсот восьмой день. Онлайн «Медузы»

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские силы не имеют возможности располагать средства ПВО подальше от городов. По его словам, для эффективной воздушной обороны страну следует взять в кольцо, но пока у Украины нет достаточного количество средств для этого.

Если средства ПВО перебазировать дальше от городов, то российским войскам будет проще находить пробелы в обороне, отметил Игнат.

«Средства ПВО разные — среднего и малого радиуса действия, есть истребительная авиация, а есть мобильные огневые группы. То, что у нас сейчас есть, а это и старые советские системы, и то, что нам предоставили партнеры, его недостаточно, чтобы мы взяли Украину в кольцо ПВО так, чтобы мышь не проскочила. Это невозможно. У нас огромная линия фронта — почти 2,5 тысячи километров», — приводит его слова «Страна.ua».