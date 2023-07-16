Война Пятьсот восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 15 июля читайте здесь, а фотографии предыдущего дня войны смотрите здесь.
Главные новости:
ВСУ обстреляли поселок Горьковский Грайворонского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Никто не пострадал. Осколками снарядов выбиты стекла, повреждены фасады, крыши и заборы трех частных домов. Также повреждена линия газоснабжения.
Корреспондент «России-1» Павел Зарубин спросил у Путина, какие дальнейшие задачи «СВО». Президент России ответил, что скажет об этом за кадром
«Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены», — ответил Путин.
Путин снова заявил, что украинские силы не добились успехов, пытаясь прорвать оборону российской армии в ходе контрнаступления.
«Все попытки противника прорвать нашу оборону — а это задача, в том числе и с использованием стратегических резервов — они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет», — утверждает президент РФ.
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские силы не имеют возможности располагать средства ПВО подальше от городов. По его словам, для эффективной воздушной обороны страну следует взять в кольцо, но пока у Украины нет достаточного количество средств для этого.
Если средства ПВО перебазировать дальше от городов, то российским войскам будет проще находить пробелы в обороне, отметил Игнат.
«Средства ПВО разные — среднего и малого радиуса действия, есть истребительная авиация, а есть мобильные огневые группы. То, что у нас сейчас есть, а это и старые советские системы, и то, что нам предоставили партнеры, его недостаточно, чтобы мы взяли Украину в кольцо ПВО так, чтобы мышь не проскочила. Это невозможно. У нас огромная линия фронта — почти 2,5 тысячи километров», — приводит его слова «Страна.ua».
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Как нам удалось вычислить, сколько россиян погибло на войне. Рассказывают соавторы исследования «Медузы» и «Медиазоны» Дмитрий Кузнец и Дмитрий Трещанин
Минобороны РФ скрывает, сколько российских солдат погибло на войне с Украиной. Последний раз ведомство отчитывалось о потерях в сентябре 2022 года — тогда было объявлено, что на фронте погибли почти шесть тысяч российских военнослужащих. Журналисты «Медузы» и «Медиазоны» несколько месяцев проводили совместное исследование, чтобы статистическими методами оценить реальное число погибших на войне россиян. Для этого использовались два источника (и два разных метода): реестр наследственных дел и официальные данные о смертности от Росстата.
Как удалось подсчитать авторам исследования, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года и до конца мая 2023-го, когда на фронте началась контрнаступление ВСУ, общее число погибших с российской стороны составило 47 тысяч человек.
В Херсонской области двое детей пострадали из-за детонации взрывного устройства, оставленного российскими военными.
В Генпрокуратуре Украины рассказали, что 16 июля двое мальчиков 8 и 10 лет нашли на улице в селе Трифоновка Бериславского район взрывной предмет, который сдетонировал. Дети получили ранения средней тяжести, они госпитализированы.
У России есть своя высокоэффективная военная техника, но отказываться от возможности «заглянуть внутрь» вооружений, захваченных во время войны в Украине, не стоит. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту «России-1» Павлу Зарубину.
«Есть такое выражение, как „обратный инжиниринг“. Ну, посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная. <…> Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, если там что-то, что можно применить у нас, — ну почему нет?» — сказал Путин.
Силы ПВО в Сумской области сбили беспилотник, это произошло в 11:30 над территорией Сумского района. Это уже второй дрон, сбитый над областью за последние часы, сообщили в местной администрации.
Россия впервые вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Индии
По итогам января-мая объем двусторонней торговли вырос в 3,8 раза — до рекордных 27,1 миллиарда долларов. Среди стран, импортирующих товары в Индию, Россия находится на втором месте после Китая.
Губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 15 минут назад еще один беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
«Сейчас наш флот продолжает его уничтожение на воде. Происходит контроль воздушной обстановки», — говорится в его телеграм-канале.
Харьковская область
«Оставляем за собой права на зеркальные действия». Путин — о поставке Украине кассетных боеприпасов
Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска начнут применять кассетные боеприпасы в случае, если их будут использовать ВСУ. Об этом он сказал корреспонденту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.
По словам Владимира Путина, оценку этим боеприпасам дала сама администрация США «устами своих сотрудников».
«Когда использование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией США преступлением. Вот, я думаю, к этому и надо так относиться», — сказал президент России.
Путин считает, что поставки кассетных боеприпасов делаются «не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов вообще»: «Не нашли ничего лучше, как предложить использование кассетных боеприпасов».
«Хочу сказать, что в России достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов, различного рода. До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали. Но, конечно, если они будут применяться против нас, — мы оставляем за собой право на зеркальные действия», — добавил Путин.
Ранее правозащитные организации неоднократно сообщали, что и российская, и украинская сторона применяли кассетные боеприпасы, что привело к жертвам среди мирного населения.
Губернатор Белгородской области сообщил, что ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино, погибла женщина
По словам Вячеслава Гладкова, женщина ехала на велосипеде по тротуару во время обстрела. Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью, сообщил глава региона.
В результате обстрела также повреждены фасад торгового павильона и два автомобиля.
В оккупированном Луганске были слышны громкие взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.
В телеграм-каналах публикуют видео, на которых виден столб дыма в городе.
Представитель так называемой народной милиции ЛНР Андрей Марочко в комментарии ТАСС заявил, что ВСУ ударили по Луганску, якобы применив кассетные боеприпасы. Никаких подтверждений о том, что удар был нанесен именно таким видом снарядов, агентство не приводит.
За прошедшие сутки российские войска нанесли 52 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области
Об этом говорится в сообщении Запорожской областной военной администрации.
В результате удара из реактивных систем залпового огня по поселку Степногорск ранения получили женщины 62, 66 и 68 лет, а также мужчины 37, 60, 61 и 68 лет. «Поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов, административном здании и объектах социальной инфраструктуры», — заявили в администрации.
В офисе президента Украины прокомментировали заявление ФСБ России о «покушении» на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак.
«Они совершенно точно нам не нужны. Это же очевидные вещи. Они абсолютно ни на что не влияют», — заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк (цитата по изданию «Страна.ua»).
Он добавил, что Симоньян и Собчак «не играют какую-то важную роль в происходящем — и в рамках войны в целом, и в рамках потери Россией позиций в глобальном мире».
ФСБ утверждала, что убийство готовили члены «неонацистской группировки» «Параграф-88», которым Служба безопасности Украины якобы обещала по полтора миллиона рублей за каждое убийство.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки российские войска нанесли по территории Украины удар двумя иранскими беспилотниками «Шахед», двумя крылатыми ракетами Х-22 и двумя зенитными управляемыми ракетами. В результате работы ПВО уничтожены два дрона;
- Армия РФ нанесла 40 авиационных ударов и совершила 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня;
- На купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях за сутки произошло 39 боевых столкновений;
- Украинская армия продолжает ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляется на достигнутых рубежах;
- Авиация ВСУ за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава российских войск.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Российские войска в ночь на воскресенье нанесли удары по Харькову
Как рассказал мэр города Игорь Терехов, один из ударов пришелся по Шевченковскому району. Никаких разрушений нет.
«По остальным ракетным ударам — работники ГСЧС обследуют территории. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что по Харькову ударили ракетами С-300», — написал он в своем телеграм-канале.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил, что удары наносились ракетами С-300. Две ракеты взорвались в воздухе, еще две попали в землю на стадионе и на дорогу на территории Шевченковского района. В четырехэтажном доме выбиты окна, никто не пострадал.
Минобороны РФ также сообщает об атаке беспилотников на Севастополь. По утверждению ведомства, утром 16 июля была пресечена «попытка киевского режима осуществить террористическую атаку» семью беспилотниками и двумя безэкипажными катерами по объектам в районе Севастополя.
В министерстве заявили, что пострадавших и разрушений нет.
Губернатор аннексированного Севастополя сообщил о «массированной и продолжительной» атаке беспилотников
По словам Михаила Развожаева, беспилотники были сбиты в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты, Балаклавы и мыса Манганари.
Он рассказал, что над морем был сбит один беспилотник, еще один — в районе мыса Манганари, пять дронов подавили с помощью сил радиоэлектронной борьбы, еще два надводных беспилотника уничтожены на внешнем рейде.
«Подчеркиваю: никакие объекты ни в городе, ни в акватории — не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь», — говорится в сообщении.
Здравствуйте. Мы возобновляем трансляцию, в которой будем следить за главными событиями, связанными с полномасштабным российским вторжением в Украину. Спасибо, что вы с нами.