Минобороны РФ заявило об атаке беспилотников на Севастополь

Севастополь утром 16 июля был атакован дронами, объявило Минобороны РФ и глава администрации аннексированного города Михаил Развожаев.

Всего, как сообщил Развожаев, было уничтожено семь беспилотников — в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты, Балаклавы и мыса Манганари. Два дрона были сбиты средствами ПВО над акваторией Черного моря «на большом удалении от береговой линии», заявило Минобороны РФ. «Еще пять БПЛА подавлено средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув целей, потерпели крушение», — говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, заявило Минобороны, в северной части Черного моря были обнаружены и уничтожены «два безэкипажных катера». Развозжаев называет их «надводными беспилотниками».

В результате «массированной и продолжительной» атаки, подчеркнул Развозжаев, «никакие объекты ни в городе, ни в акватории — не пострадали».

Из аннексированного Крыма регулярно поступают сообщения об атаках беспилотников. Власти РФ обвиняют в них ВСУ. Украинская сторона официально свою причастность не подтверждает.

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