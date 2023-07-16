В администрации президента США предупредили об «огромных дипломатических издержках» для России при отказе от продления зерновой сделки

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что Россию ждут «огромные дипломатические издержки», если срок действия зерновой сделки, истекающий 17 июля, не будет продлен.

Об этом Салливан заявил в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос журналистки Маргарет Бреннан, есть ли признаки того, что Путин готов продлить сделку.

«Я не могу предсказать, что сделает Владимир Путин, — признал Салливан. — Возможно, что Россия выйдет из сделки, возможно, они продолжат».

Если же власти РФ не продлят зерновую сделку, подчеркнул он, остальной мир увидит, что Россия отказалась от того, чтобы обеспечить страны Африки, Латинской Америки и Азии необходимым им продовольствием по доступным ценам. В будущем это грозит огромными дипломатическими издержками для России, подчеркнул Салливан.

«Это — выбор, который предстоит сделать Владимиру Путину», — заявил он, добавив, что США готовы к любому развитию событий и тесно сотрудничают с украинцами.

Сделка, в рамках которой зерно из украинских портов на Черном море, заблокированных Россией, через Турцию вывозили покупателям, была заключена в июле 2022 года. Действие соглашения последний раз продлевали 17 мая 2023 года — сроком на два месяца.

Россия выдвигает ряд условий для продления сделки, среди которых подключение Россельхозбанка к межбанковской системе обмена межбанковской информацией SWIFT, от которой он был отключен в рамках санкций.

Россия с конца июня не выдает разрешение на проход зерновозов через Черное море. Последнее судно с грузом зерна, получившее такое разрешение, вышло из порта Одессы утром 16 июля.