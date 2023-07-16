Россия впервые вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Индии

Министерство торговли и промышленности Индии опубликовало свежую статистику, из которой следует, что Россия впервые за многие годы вошла в тройку крупнейших партнеров страны.

Так, по итогам января-мая объем двусторонней торговли вырос в 3,8 раза — до рекордных 27,1 миллиарда долларов. Среди стран, импортирующих товары в Индию, Россия находится на втором месте после Китая.

Импорт из РФ в Индию за отчетный период вырос в 3,8 раза — до 27,1 миллиарда долларов. Экспорт из Индии в Россию также продемонстрировал рост — в 2,6 раза за отчетный период — и достиг 639 миллиона долларов.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и последовавших за ним санкций Индия стала одним из основных покупателей российской нефти и нефтепродуктов, которые ей продают со значительным дисконтом.

Весной 2023 года Bloomberg и Reuters писали, что Россия и Индия пытаются договориться о переводе торговли в рупии, однако переговоры зашли в тупик. Россия не готова принимать платежи в рупиях, а Индия, в свою очередь, не хочет платить в рублях (чтобы избежать издержек, связанных с покупкой российской валюты) или в долларах, за что ей могут грозить санкции.

Читайте также

Возможно, вы удивитесь, но, когда говорят, что санкции против РФ подорвали доверие к доллару во всем мире, это отчасти правда Рассказываем, как идет «дедолларизация» в России и в других странах

Читайте также

Возможно, вы удивитесь, но, когда говорят, что санкции против РФ подорвали доверие к доллару во всем мире, это отчасти правда Рассказываем, как идет «дедолларизация» в России и в других странах