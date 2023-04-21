Bloomberg: Индия ищет способы заплатить за российское оружие и не попасть под санкции. Пока поставки вооружений из РФ в эту страну остановлены
Власти Индии пытаются найти способ заплатить за российское оружие, контракты на поставку которого были заключены ранее, и не подпасть под действие американских санкций, запрещающих переводы в РФ. Пока же, рассказали Bloomberg источники в правительстве Индии, поставки российских вооружений приостановлены.
По данным агентства, Россия уже более года не может получить около 2 миллиардов долларов за оружие, предназначенное для Индии. Власти РФ, в свою очередь, приостановили кредитную линию примерно на 10 миллиардов долларов на поставку запчастей для уже переданных Индии вооружений, а также не стали передавать две батареи системы противоракетной обороны С-400.
Россия является крупнейшим поставщиком оружия Индии, необходимого в пограничных спорах с Пакистаном и Китаем.
Индия, пишет Bloomberg, не хочет платить России за оружие в долларах или рублях — чтобы избежать санкций США и издержек, связанных с покупкой российской валюты. В свою очередь предлагаемый Индией вариант расчетов в рупиях не устраивает Россию из-за волатильности этой валюты.
За оружие, отмечает агентство, можно было бы заплатить по той же схеме, по какой Индия закупает российскую нефть — за евро и валюту ОАЭ. Однако в Индии опасаются, что за такие расчеты также могут грозить санкции со стороны США.
Россия является крупнейшим поставщиком оружия Индии, а Индия соответственно одним из важнейших рынков для российского военно-промышленного комплекса.