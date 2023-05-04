Индия и Россия не смогли договориться о переводе двусторонней торговли в рупии

Переговоры о переводе торговли между Индией и Россией в рупии приостановлены, сообщает Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве. Несмотря на месяцы переговоров, найти устраивающий обе стороны вариант пока так и не удалось.

Россия, по словам одного из источников агентства, не хочет, чтобы у нее к концу года скопилось более 40 миллиарда рупий — не полностью конвертируемой валюты. Другой источник рассказал Reuters, что власти РФ предпочли бы вести расчеты в двусторонней торговле с Индией в юанях или другой валюте.

В свою очередь третий источник, непосредственно участвующий в переговорах, заявил, что Индия больше не хочет продолжать переговоры по торговле в рупиях. «Этот механизм просто не работает. Индия попробовала все, что могла, чтобы это было эффективно, но ничего не помогло», — сказал он.

Индия и Россия начали поиск альтернативы расчетам в рупиях, сообщил один из собеседников Reuters, но не стал уточнять подробности.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и последовавших за ним санкций экспорт из России в Индию резко вырос, сообщает Reuters. По состоянию на начало апреля 2023 года он оценивался в 51,3 миллиарда долларов, а годом ранее — в 10,6 миллиарда долларов. Значительная доля поставок из России в Индию приходится на нефть, которую РФ из-за санкций продает с дисконтом. Экспорт из Индии в Россию, в свою очередь, немного снизился — с 3,61 миллиарда долларов в апреле 2022-го до 3,43 миллиарда долларов в апреле 2023 года.

В апреле Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Индии сообщал, что Россия уже более года не может получить около 2 миллиардов долларов за оружие, предназначенное для Индии. Россия не готова принимать платежи в рупиях, а Индия, в свою очередь, не хочет платить в рублях (чтобы избежать издержек, связанных с покупкой российской валюты) или в долларах, за что ей могут грозить санкции.

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