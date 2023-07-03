Активист попросил Генпрокуратуру России проверить детского психолога, писателя и педагога Людмилу Петрановскую на предмет «дискредитации» российской армии и получения «иностранного финансирования».

По данным Mash, Бородин утверждает, что Петрановская еще с 2014 года поддерживала Украину, говорила, что «угрозы русскому языку там нет», а после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину резко осудила «специальную военную операцию». Также активист заявил, что Петрановская финансируется филиалами британского фонда Charity и американского AMWAY, что позволяет объявить ее «иностранным агентом».

Петрановская прокомментировала это сообщение в своем телеграм-канале, отметив, что «пока это просто инициатива какого-то товарища, но я допускаю, что процесс пойдет».

Психолог отметила, что более 20 лет занимается темой сиротства и много работала с приемными родителями и специалистами в России и в Украине. «Я лично знакома с десятками украинских коллег, с некоторыми мы дружим семьями. Я лично знаю, общалась, консультировала, работала в группах с сотнями украинских приемных родителей. С февраля 22 года я ни одну ночь не ложилась спать без мыслей о них», — пишет она.

Это люди, которые первыми читали мои книги для приемных родителей. Это люди, с которыми мы вместе работали, ели, пили, смеялись и плакали. Это родные мне, близкие по ценностям люди, которые сейчас оплакивают погибших, которые сами спасались с детьми из-под обстрелов, которые были вынуждены оставить свои дома, жить в разлуке с близкими. Как я могу к этому относиться?

Говоря о ситуации в России, Петрановская отметила, что из-за войны «многие дети растут в разлуке с отцами, и многие их так и не увидят больше, а многие родители не увидят больше своих сыновей».

Сколько новых сирот появится? Сколько детей с изломанным детством? Мне больно видеть, как в топку брошены десятки лет нашей работы по тому, чтобы детство в России было временем радостного развития в тепле и заботе. У меня был выбор, одобрять это или осуждать? И никакие «иностранные фонды» не имеют к этому никакого отношения.

Петрановская пишет, что отдает себе отчет в том, что такая публично высказанная позиция «может серьезно затруднить работу» и общение с читателями — «но есть ситуации, когда можно сказать только одно: не могу иначе».

В апреле Виталий Бородин написал донос на актера Данилу Козловского из-за антивоенного поста, который тот опубликовал в инстаграме в феврале 2022 года. Спектакли с участием Козловского в Малом драматическом театре (МДТ) — театре Европы в Петербурге были отменены. Театр на некоторое время закрывали из-за «нарушения санитарных норм», Козловский объявил, что до конца 2023 года «уходит в отпуск» по личным обстоятельствам.