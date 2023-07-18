FT: Саудовская Аравия и Турция ведут переговоры по возвращению украинских детей, вывезенных в Россию. В них участвует Роман Абрамович
Саудовская Аравия и Турция ведут секретные переговоры по возвращению украинских детей, вывезенных в Россию. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четыре источника, знакомые с ходом переговоров.
Переговоры, по данным издания, идут уже несколько месяцев.
Во встречах также участвует бизнесмен Роман Абрамович, который в начале войны выступал посредником в российско-украинских переговорах о мире, в обсуждении обменов пленными и зерновой сделки.
Как пишет FT, проблема вывоза детей для обеих сторон конфликта настолько серьезна, что они отказываются разговаривать друг с другом напрямую — в отличие, например, от переговоров по обмену пленными.
По данным одного из источников, Саудовская Аравия поднимала вопрос о необходимости переговоров по возвращению украинских детей на встрече членов G20 в Копенгагене. Тогда же западные страны одобрили роль Саудовской Аравии как одного из посредников.
За время войны, по данным Украины, незаконной депортации с оккупированных территорий подверглись 20 тысяч детей. В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по обвинению в принудительном вывозе детей из Украины. Власти РФ не отрицают вывоз детей с территории Украины. При этом официальная Москва утверждает, что это делается для их безопасности.