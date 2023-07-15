Politico: 11 стран готовы приступить к обучению украинских пилотов управлению истребителями F-16, однако США пока не дали на это разрешения
Коалиция из 11 стран во главе с Данией и Нидерландами официально заявила о готовности приступить к обучению украинских пилотов управлению американским истребителями F-16, однако они не могут этого сделать, пока Вашингтон не даст официальное разрешение, пишет Politico.
По данным издания, коалиция рассчитывает начать обучение в августе, тогда же должен начать свою работу учебный центр в Румынии. Однако реальные сроки начала обучения определяет Госдепартамент США, который должен официально подписать запрос коалиции на передачу руководств по эксплуатации, авиасимуляторов и других материалов, связанных с самолетами.
Когда это произойдет, неизвестно. По словам представителя Пентагона Гаррона Гарна, запрос «все еще находится на рассмотрении».
В свою очередь Politico напоминает, что президент Джо Байден пообещал одобрить программу, однако на утверждение передачи передовых военных технологий требуется время.
Коалицию по усилению противовоздушной обороны Украины и обучению украинских пилотов на западных самолетах предложили создать в мае Великобритания и Нидерланды. Позднее стало известно, что США не будут возражать против передачи Киеву самолетов западных образцов европейскими странами. Однако официально об этом не объявлялось.