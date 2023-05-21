За время войны Украина шесть раз принимала участие во встречах «Большой семерки», но в режиме онлайн. Сейчас — момент для личной благодарности. Мы добились того, чтобы с демократией и международным правом считались. В мире были попытки пренебрегать тем, что мы ценим. Сейчас это невозможно. Сейчас наша сила растет. Чем больше мы с вами сотрудничаем, тем меньше вероятность того, что кто-то еще пойдет безумным путем России.

Многие годы мы слышали, будто Россия может безнаказанно атаковать любую страну гиперзвуковыми ракетами, которые вроде бы не сбить. С этим . Это показали системы Patriot в руках украинцев. Мы с вами доказали: вопрос не в том, сколько ракет есть у врага, а в том, сколько систем ПВО есть у нас. Но к наземным системам надо добавить современные самолеты в воздухе. Когда наши пилоты будут знать F-16 и когда в нашем небе появятся эти машины — это будет исторический момент для безопасности в Европе и в мире.

В мире есть «безопасные зонтики». И они должны открыться, когда небо почернеет. Но как это будет и устоит ли свобода, пока «безопасный зонтик» будет распространяться на нового союзника? Украина хотела бы, чтобы мы расставили точки над «і» в деле гарантий безопасности на в Вильнюсе.

Спасибо!

Это краткий пересказ выступления президента Украины Владимира Зеленского на саммите «Большой семерки» в Хиросиме. Его высказывания незначительно отредактированы с сохранением смысла. Полностью речь президента Украины опубликована здесь.

Итоги поездки Владимира Зеленского в страны Европы

Владимир Зеленский договорился с европейскими странами о новых пакетах военной помощи Украине. Как это оружие поможет в войне с Россией? И будут ли его использовать при контрнаступлении? Отвечает военный эксперт

Итоги поездки Владимира Зеленского в страны Европы

Владимир Зеленский договорился с европейскими странами о новых пакетах военной помощи Украине. Как это оружие поможет в войне с Россией? И будут ли его использовать при контрнаступлении? Отвечает военный эксперт