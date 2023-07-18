«Коммерсант»: следствие рассматривает версию «двойного теракта» на Крымском мосту

Следователи по делу о взрыве Крымского моста 17 июля проверяют среди прочего версию о «двойном теракте», сообщает «Коммерсант».

По этой версии, сначала к мосту были направлены дистанционно управляемые гидроциклы со взрывчаткой. Их встретили огнем те, кто охранял мост. Под прикрытием гидроциклов были нанесены удары «более совершенными штатными боевыми, а не самодельными аппаратами», пишет газета.

Накануне Mash опубликовал видео с «одним из водных дронов ВСУ», который похож на гидроцикл и, как утверждал телеграм-канал, начинен взрывчаткой. По данным Mash, такой «дрон» 16 июля уничтожили в Севастополе. Телеграм-канал предположил, что похожим устройством могли атаковать Крымский мост.

Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в сводке на канале блогера Майкла Наки усомнился, что такой модифицированный гидроцикл мог участвовать в атаке на мост, обратило внимание «Агентство».

Источник «Медузы», близкий к Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины, сообщил, что взрыв на Крымском мосту 17 июля был совместной операцией Службы безопасности Украины и ВМС Украины. Об этом же сообщали издания «Украинская правда» и «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники в СБУ.

По словам собеседника «Медузы», при атаке на мост применялись «такие же надводные дроны, как и те, что применялись по Севастополю ». Источник утверждает, что российские военные заметили беспилотники в непосредственной близости от моста, когда сделать с ними что-либо было невозможно.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого погибла семейная пара, их 14-летняя дочь получила травмы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Как утверждает российская сторона, в результате взрыва опоры Крымского моста не пострадали. Были повреждены пролеты автомобильной дороги направления Керчь—Тамань. По информации «Коммерсанта, пролет в сторону Тамани просел на полметра.

Власти России обвинили в атаке «киевский режим». Украинская сторона о причастности к взрыву на Крымском мосту официально не объявляла.