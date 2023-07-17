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Взрыв на Крымском мосту. Вот как выглядят его последствия
1 минута
09:50, 17 июля 2023
На Крымском мосту
произошел
взрыв в ночь на 17 июля. Мост атаковали украинские надводные дроны, заявили власти РФ. В результате взрыва погибли два человека, ранен 14-летний ребенок. Следственный комитет РФ расследует дело по статье «Теракт», в организации взрыва подозревают спецслужбы Украины. Источники украинских СМИ
заявили
, что за этим стоят Служба безопасности Украины и Военно-морские силы Украины. В СБУ сообщили, что предоставят подробности о взрыве «после победы» Украины в войне.
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