На отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова составили протокол о «дискредитации» армии

На бывшего полковника Главного разведывательного управления Владимира Квачкова завели административное дело о «дискредитации» российской армии, сообщает издание «Осторожно, новости» со ссылкой на его супругу Надежду.

«Полиция вызывала Квачкова в отдел, но извещение об этом пришло с опозданием, теперь он договаривается с силовиками о новой встрече», — пишет «Осторожно, новости».

Что именно стало поводом для дела, неизвестно. РБК отмечает, что на сайте Дорогомиловского суда есть карточка Квачкова В. В., однако статья там не указывается.

Владимир Квачков — ветеран афганской войны, конфликтов в Азербайджане и Таджикистане. В 2005 году Квачков обвинялся в покушении на Анатолия Чубайса, возглавлявшего в тот момент «ЕЭС России». Спустя три года ареста коллегия присяжных вынесла Квачкову оправдательный приговор.

В 2010 году Квачков был вновь арестован, а в 2013 году его приговорили к 13 годам лишения свободы за подготовку вооруженного мятежа. В 2017-м его осудили еще на полтора года лишения свободы за видеообращение, которое он записал в колонии.

В 2019 году Квачков вышел на свободу. С тех пор он нередко появляется в информационном поле как ультраконсервативно-оппозиционный комментатор — он активно критикует действующую власть, президента Владимира Путина, ход и миграционную политику РФ.

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