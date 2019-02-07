Полковник Владимир Квачков выйдет на свободу. Его судили за покушение на Чубайса и посадили за подготовку мятежа

Владимир Квачков в Лефортовском суде Москвы. 30 августа 2012 года Андрей Стенин / Sputnik / Scanpix / LETA

Суд в Мордовии постановил освободить отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова — фигуранта уголовных дел о покушении на Анатолия Чубайса и организации вооруженного мятежа, одного из самых известных людей в российской националистической среде. Последний срок Квачков отбывал по делу о возбуждении ненависти. Его освобождение связано с частичной декриминализацией статьи 282 УК.

Владимир Квачков родился в 1948 году в Приморье. Он получил военное образование и поступил на службу в ГРУ. В 1980-е он воевал в Афганистане, служил в Германии, а затем возглавил 15-ю отдельную бригаду специального назначения, которая после распада СССР оказалась в подчинении Узбекистана. В начале 1990-х подразделение, по словам участников тех событий, участвовало в гражданской войне в Таджикистане и помогло прийти к власти правительству Эмомали Рахмона. В 1994 году Квачков перешел в центральный аппарат ГРУ, в 1998-м уволился в запас и устроился в Центр военно-стратегических исследований Генштаба. Участвовал в операциях в Дагестане и Чечне.

Покушение на Чубайса

Квачков стал широко известен в 2005 году, когда его задержали по на жизнь Анатолия Чубайса, тогда возглавлявшего РАО ЕЭС. Вместе с ним по делу проходили бывшие военнослужащие ВДВ Александр Найденов и Роберт Яшин, а также сын бывшего министра печати Иван Миронов, участвовавший в деятельности «Конгресса русских общин» и работавший помощником депутата Сергея Глазьева. Следствие утверждало, что преступление было связано с «экстремистскими взглядами» обвиняемых и их неприязнью к Чубайсу. Фигуранты дела своей вины не признали, и присяжные дважды оправдали их — в 2008 году и при пересмотре дела в 2010-м.

После выхода из-под стражи в 2008-м Квачков в интервью Сергею Пархоменко на «Эхе Москвы» заявил, что не планировал убийство Чубайса, однако «желал бы, чтобы он предстал перед судом и его повесили бы», так как Чубайс — «национальный изменник и предатель». Он также заявил, что Россия «оккупирована еврейской мафией».

«Народное ополчение имени Минина и Пожарского»

После оправдания в 2008 году Квачков заявил о планах заняться «военно-общественной деятельностью» для «спасения России» — и пояснил, что готов вместе с соратниками создать «народное ополчение», если руководство страны не приступит к восстановлению вооруженных сил. В 2009-м Квачков встал во главе организации под названием «Народное ополчение имени Минина и Пожарского», а год спустя объявил о создании «Народного фронта освобождения России» — заявив, что в стране установлен «режим духовного порабощения, национального унижения и социального угнетения».

23 декабря 2010 года — на следующий день после утверждения Верховным судом второго оправдательного приговора по делу о покушении на Чубайса — Квачков снова был задержан. Его обвинили в покушении на совершение военного мятежа и содействии террористической деятельности. По мнению следствия, Квачков и его сторонники готовили мятеж в нескольких городах России. Начаться восстание, как утверждалось, должно было в Коврове, после чего мятежники якобы собирались отправиться в вооруженный поход на Москву.

Квачков не признавал себя виновным. Найденные у него при обыске карты с отмеченными воинскими частями он объяснил подготовкой к партизанской войне в случае захвата России, а не подготовкой к мятежу.

В феврале 2013 года Квачкова приговорили к 13 годам лишения свободы. Вскоре в Екатеринбурге были осуждены несколько человек, которых ФСБ считало сторонниками Квачкова. Утверждалось, что они планировали вооруженный захват Екатеринбурга и убийство лидеров еврейской, армянской и азербайджанских общин в городе. Предполагаемый организатор Александр Ермаков, который во время следствия был отправлен на принудительное лечение, был признан виновным в подготовке мятежа и получил 12 лет, других фигурантов дела приговорили к тюремным срокам за оборот оружия и вовлечение в террористическую деятельность.

Позже Верховный суд смягчил наказание Квачкову — срок снизили до восьми лет, а из приговора убрали статью о содействии террористической деятельности. В 2015 году организация «Народное ополчение имени Минина и Пожарского» была признана в России террористической; книгу Квачкова «Кто правит Россией» признали экстремистской.

Третье уголовное дело

В 2016 году против Квачкова, в то время уже отбывавшего срок, возбудили новое уголовное дело — из-за видеообращения, которое он записал в колонии. Сначала его действия квалифицировали как призывы к терроризму (экспертиза нашла в ролике «признаки побуждения неопределенного круга лиц к совершению агрессивных, насильственных действий в отношении представителей госвласти РФ»). В суде обвинение было изменено на возбуждение ненависти к евреям.

Квачкова приговорили к еще полутора годам лишения свободы. 7 февраля 2019 года суд освободил его от наказания из-за частичной декриминализации 282-й статьи УК. Ожидается, что он выйдет на свободу 19 февраля.

Владимир Квачков — популярная фигура в российской националистической среде. Его сторонники ходили на судебные заседания по его делам; при вынесении последнего приговора в Самаре зал, как писал «Коммерсант», был переполнен. Требования освободить отставного полковника регулярно звучали на акциях националистов. В группе «ВКонтакте», посвященной Квачкову, состоят более 13 тысяч человек.

Виктор Давыдов