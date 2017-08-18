Квачкова осудили еще на полтора года строгого режима за экстремизм

Приволжский окружной военный суд приговорил отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова к полутора годам колонии строгого режима за возбуждение ненависти либо вражды.

Поскольку Квачков уже отбывает наказание в колонии по другому делу, то ему назначили дополнительно два года, начиная с 18 августа 2017 года.

Обвинение просило приговорить Квачкова к трем годам. Сам он вину не признал и просил прекратить дело.

Первоначально дело было возбуждено по статье о призывах к терроризму, но затем переквалифицировано на другую статью.