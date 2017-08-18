Квачкова осудили еще на полтора года строгого режима за экстремизм

Интерфакс
07:43, 18 августа 2017
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Приволжский окружной военный суд приговорил отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова к полутора годам колонии строгого режима за возбуждение ненависти либо вражды.

Поскольку Квачков уже отбывает наказание в колонии по другому делу, то ему назначили дополнительно два года, начиная с 18 августа 2017 года.

Обвинение просило приговорить Квачкова к трем годам. Сам он вину не признал и просил прекратить дело.

Первоначально дело было возбуждено по статье о призывах к терроризму, но затем переквалифицировано на другую статью.

Дело о призывах к терроризму против Квачкова возбудили после того, как он в колонии строгого режима в Мордовии записал видеообращение. В этом обращении эксперты усмотрели признаки призывов к насильственным действиям в отношении представителей власти.
В 2013 году Квачкову дали 13 лет за попытку организации вооруженного мятежа. Затем срок снизили до 8 лет колонии строгого режима. Квачкова дважды оправдывали присяжные по делу о покушении на главу «Роснано» Анатолия Чубайса.
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