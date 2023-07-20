Глава Крыма сообщил о гибели девочки-подростка в результате удара беспилотника

Сергей Аксенов, возглавляющий администрацию аннексированного Крыма, сообщил об ударе «вражеского БПЛА» по одному их населенных пунктов на северо-западе Крыма.

В результате атаки беспилотника, написал Аксенов в телеграме, повреждено четыре административных здания. «К сожалению, не обошлось без жертв — погибла девочка-подросток», — добавил он, не став уточнять никакие подробности произошедшего. «Семье будет оказана вся необходимая поддержка», — пообещал Аксенов.

Власти аннексированного Россией полуострова регулярно сообщают об успешно отбитых атаках беспилотников, в основном, на Севастополь.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту, связывающему Краснодарский край и Крым, произошел взрыв. Погибли два человека, находившиеся в проезжавшей по мосту машине, пострадала 14-летняя девочка. Власти РФ обвинили украинскую сторону, назвав произошедшее терактом.

В ночь на 19 июля в Крыму загорелся склад боеприпасов. Жителей четырех поселков, расположенных недалеко от склада, эвакуировали.

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