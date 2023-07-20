The Washington Post: Украина начала применять полученные от США кассетные боеприпасы
Украинские войска начали применять кассетные боеприпасы, поставленные США, сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на украинских чиновников, говоривших на условиях анонимности.
Источники издания утверждают, что ВСУ использовали боеприпасы против российских войск на юго-востоке Украины, чтобы разрушить «хорошо укрепленные российские позиции, которые замедлили летнее наступление украинских войск». Один из источников уточнил, что речь о траншеях, которые мешают украинским силам отвоевывать территорию.
Как отмечает издание, помимо передовых позиций российских войск на юго-востоке Украины, кассетные боеприпасы, предположительно, будут использовать в районе Бахмута Донецкой области, контролируемого ВС РФ.
Власти США в начале июля объявили, что поставят Украине кассетные боеприпасы в рамках очередного пакета военной помощи, чтобы заменить ими обычные боеприпасы, нехватку которых испытывает ВСУ. В украинской армии заявили 13 июля, что «только получили» кассетные боеприпасы от США.
Кассетные боеприпасы в ходе боевых действий в Украине, как заявили правозащитники Human Right Watch, применяли и российские военные, и украинские. Многочисленные видеозаписи подтверждают, что с 24 февраля 2022 года в Украине обе стороны конфликта использовали различные типы кассетных боеприпасов советского и российского производства.
Президент РФ Владимир Путин заявил 16 июля, что, если ВСУ применят американские кассетные боеприпасы, то российские войска «оставят за собой право на зеркальные действия» и тоже применят такие боеприпасы. Путин отрицал, что российские войска используют кассетные боеприпасы. Многие российские телеграм-каналы, поддерживающие вторжение войск РФ в Украину, распространили 19 июля видео, на котором, как утверждается, показан удар кассетными боеприпасами по позициям ВСУ.