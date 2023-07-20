The Washington Post: Украина начала применять полученные от США кассетные боеприпасы

Украинские войска начали применять , поставленные США, сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на украинских чиновников, говоривших на условиях анонимности.

Источники издания утверждают, что ВСУ использовали боеприпасы против российских войск на юго-востоке Украины, чтобы разрушить «хорошо укрепленные российские позиции, которые замедлили летнее наступление украинских войск». Один из источников уточнил, что речь о траншеях, которые мешают украинским силам отвоевывать территорию.

Как отмечает издание, помимо передовых позиций российских войск на юго-востоке Украины, кассетные боеприпасы, предположительно, будут использовать в районе Бахмута Донецкой области, контролируемого ВС РФ.

Власти США в начале июля объявили, что поставят Украине кассетные боеприпасы в рамках очередного пакета военной помощи, чтобы заменить ими обычные боеприпасы, нехватку которых испытывает ВСУ. В украинской армии заявили 13 июля, что «только получили» кассетные боеприпасы от США.

Кассетные боеприпасы в ходе боевых действий в Украине, как заявили правозащитники Human Right Watch, применяли и российские военные, и украинские. Многочисленные видеозаписи подтверждают, что с 24 февраля 2022 года в Украине обе стороны конфликта использовали различные типы кассетных боеприпасов советского и российского производства.

Президент РФ Владимир Путин заявил 16 июля, что, если ВСУ применят американские кассетные боеприпасы, то российские войска «оставят за собой право на зеркальные действия» и тоже применят такие боеприпасы. Путин отрицал, что российские войска используют кассетные боеприпасы. Многие российские телеграм-каналы, поддерживающие вторжение войск РФ в Украину, распространили 19 июля видео, на котором, как утверждается, показан удар кассетными боеприпасами по позициям ВСУ.

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