Евгений Пригожин зарегистрировал компанию в Беларуси. Фирма будет заниматься «управлением недвижимостью»

Могилевский облисполком зарегистрировал компанию основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», сообщает издание Reform.by.

По данным из Единого госрегистра юрлиц и ИП Минюста Беларуси, компания с уставным фондом в 200 белорусских рублей (около 80 долларов) была зарегистрирована 19 июля в деревне Цель Осиповичского района Могилевской области. Согласно Reform.by, именно там находится лагерь, куда после мятежа в России приехали наемники ЧВК Вагнера.

Основным видом деятельности новой компании заявлено «управление недвижимым имуществом». Ее владелец — российское ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», а руководителем указан Евгений Пригожин.

Мятеж ЧВК Вагнера начался вечером 23 июня и продлился около суток. Завершился мятеж договоренностью основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина с российскими и белорусскими властями о том, что он «уйдет в Беларусь». Наемникам ЧВК предложили вернуться домой, подписать контракт с Минобороны РФ или последовать за Пригожиным.

14 июля Минобороны Беларуси объявило, что наемники ЧВК Вагнера прибыли в страну. Ведомство опубликовало материал белорусской телекомпании «ВоенТВ», в котором говорилось об «учебных местах» в Могилевской области, где в качестве инструкторов работают наемники ЧВК Вагнера.

По данным мониторинговой группы «Беларускі Гаюн», к вечеру 19 июля в Беларусь прибыли девять колонн ЧВК Вагнера, в стране находятся уже 2000-2500 наемников компании. Член «совета командиров» ЧВК с позывным Маркс заявил, что всего в Беларусь приедут до 10 тысяч наемников.

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