Война Пятьсот тринадцатый день. Онлайн «Медузы»

Глава комитета Госдумы по бороны Андрей Картаполов также высказался по поводу срока службы в армии. По его мнению, продлевать срок службы до двух лет нет смысла.

Он пояснил, что «современный молодой человек способен освоить все воинские специальности максимум за полгода».

«Зачем тогда человека держать ещё год в армии, если он будет то же самое проходить?» — приводит слова Картаполова «Интерфакс».