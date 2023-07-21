Война Пятьсот тринадцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 20 июля читайте здесь.
Главные новости:
- В Госдуме решили не повышать нижний предел призывного возраста с 18 до 21 года. Изменят лишь верхнюю возрастную границу призыва — с 27 до 30 лет.
- Российские войска нанесли ракетный удар по складам с зерном в Одесской области.
- Глава ЦРУ Уильям Бернс подтвердил, что США заранее знали о подготовке мятежа Пригожина.
- Минобороны РФ отчиталось об учениях в Черном море по изоляции района, закрытого для судов.
Глава комитета Госдумы по бороны Андрей Картаполов также высказался по поводу срока службы в армии. По его мнению, продлевать срок службы до двух лет нет смысла.
Он пояснил, что «современный молодой человек способен освоить все воинские специальности максимум за полгода».
«Зачем тогда человека держать ещё год в армии, если он будет то же самое проходить?» — приводит слова Картаполова «Интерфакс».
Директор ЦРУ Уильям Бернс подтвердил, что США знали заранее о мятеже Евгения Пригожина и ЧВК Вагнера.
Он пояснил, что решение основателя ЧВК Евгения Пригожина начать действовать было ожидаемо, поскольку он в в течение длительного времени последовательно критиковал министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Герасимова.
Российские войска атакуют ракетами Черниговскую область, сообщил глава местной администрации Вячеслав Чаус.
Владимир Зеленский уволил посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко
Указ опубликован на сайте президента Украины.
Украинские СМИ напоминают, что ранее Пристайко назвал «нездоровым сарказмом» слова Зеленского о том, что он может благодарить за военную помощь министра обороны Великобритании Бена Уоллеса хоть каждое утро.
Госдума приняла в третьем чтении закон о ставке налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян, работающих на российские компании из-за границы. Он устанавливает для них единую ставку НДФЛ в 13-15%, в том числе после утраты ими налогового резидентства России (теряется автоматически в случае нахождения вне России более 183 дней в году).
В Киевской, Одесской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога, Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной угрозе также в Сумской и Черниговской областях.
Как импорт из Украины обрушил польский рынок — и кому эта ситуация оказалась выгодна
Россия отказалась продлить зерновую сделку, благодаря которой в июле 2022 года удалось организовать вывоз украинской сельхозпродукции из черноморских портов. Одним из немногих путей экспорта зерна из Украины остаются «линии солидарности» — маршруты между Украиной и ЕС, пролегающие в том числе через Польшу. Однако весной в этой стране возникли проблемы из-за украинского зерна, которые поставили отношения Варшавы и Киева на грань кризиса. После отмен пошлин и квот на зерно из Украины в марте 2022 года польские компании начали массово скупать его, а спрос на продукцию местных фермеров резко упал, что вызвало протесты.
Под российский обстрел попал объект инфраструктуры в Запорожской области, погибли четыре человека
Как сообщил глава областной администрации Юрий Малашко, российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры Пологовского района Запорожской области. Погибли четыре человека в возрасте 29, 30, 33 и 43 лет, еще двое раненых госпитализированы.
Всего за прошедшие сутки российские войска нанесли 80 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки российские войска нанесли 49 авиационных ударов и совершили 72 обстрела из реактивных систем залпового огня. В результате есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушены и повреждены промышленные объекты, жилые дома и другая инфраструктура;
- Основные усилия армии РФ сосредоточены на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. Там произошло 32 боевых столкновения;
- На запорожском и херсонском направлениях российские силы пытаются предотвратить дальнейшее продвижение украинской армии;
- ВСУ продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах;
- Украинская армия за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава армии РФ.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Телеграм-канал Baza утверждает, что днем 20 июля три беспилотника были нейтрализованы недалеко от военного аэродрома в поселке Гвардейское в Крыму. Два из них были сбиты системами ПВО, еще один БПЛА посадили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Власти аннексированного полуострова эту информацию не комментировали.
Российские власти решили не повышать минимальный возраст призыва до 21 года, он останется прежним — 18 лет. Предельный возраст призыва будет 30 лет
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что нижний предел призывного возраста в армию не будут повышать до 21 года. Призывной возраст срочной службы составит от 18 до 30 лет, такую добавил он.
При этом месяц назад Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении призывного возраста. Согласно документу, предельный возраст призыва с 2024 года повысят до 30 лет, а минимальный возраст начнут поэтапно увеличивать с 18 до 21 года.
«Главная поправка, что верхний предел — это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет», — сказал Картаполов журналистам 21 июля (цитата по «Интерфаксу»).
Советник главы аннексированного Крыма по информационной политике Олег Крючков призвал не снимать Крымский мост, в том числе во время сигналов тревоги.
«Враг уже два раза наносил удары по Крымскому мосту. При любой даже теоретической угрозе с объекта убирают людей и машины. Тысячи людей круглосуточно обеспечивают безопасность. Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны. Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом», — написал он в своем телеграм-канале.
Последствия удара по Одесской области
Минобороны РФ отчиталось об учениях в Черном море по изоляции района, закрытого для судов
В сообщении ведомства говорится, что корабли и авиация флота «отработали действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства, а также выполнили комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя».
Во время учений также выполнены практические пуски противокорабельных крылатых ракет «по судну-мишени».
«Данные телеметрии и видеоконтроль с беспилотных летательных аппаратов подтвердили успешность выполнения боевого упражнения, судно-мишень в результате нанесения ракетного удара было уничтожено», — заявили в министерстве.
Российские войска нанесли ракетный удар по терминалам с зерном в Одесской области
Об этом сообщила представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк. По ее словам, обстрел проводился ракетами «Калибр» с корабля, находившегося в акватории Черного моря.
Терминал принадлежит одному из агропредприятий Одесской области, уточнил глава местной администрации Олег Кипер.
В результате атаки были уничтожены 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя, заявил Кипер. Ранения получили два человека.
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