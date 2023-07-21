Российские войска нанесли ракетный удар по складам с зерном в Одесской области

Войска РФ в ночь на 21 июля ударили ракетами по зерновым терминалам одного из агропредприятий в Одесской области, сообщает «Суспильне» со ссылкой на представителя оперативного командования ВСУ «Юг» Наталью Гуменюк.

По ее данным, ракеты «Калибр» были запущены с корабля, находящегося в акватории Черного моря. Данных о пострадавших в результате обстрела пока нет.

Минобороны РФ, сообщает «Интерфакс», утром 21 июля объявило о проведении в Черном море «учения по изоляции района, временно закрытого для судоходства». В его рамках, говорится в заявлении военного ведомства, были выполнены «практические пуски противокорабельных крылатых ракет». Другие детали в сообщении Минобороны РФ не уточняются.

Россия с 18 июля наносит удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе, называя их «возмездием» за взрыв на Крымском мосту.

17 июля истек срок зерновой сделки, в рамках которой из украинских черноморских портов, включая Одессу, вывозилось зерно, а Россия не препятствовала этому. Власти РФ объявили, что часть договоренностей в рамках сделки, касающихся России, не были выполнены.

После того, как зерновая сделка прекратила действовать, Минобороны РФ заявило, что все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут рассматриваться как перевозчики военных грузов. Командование ВСУ ответило симметричным заявлением.

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