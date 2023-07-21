Минюст РФ объявил «иноагентами» Михаила Козырева и издание «7×7»

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов». В него, в частности, включили журналиста Михаила Козырева и издание «7×7».

Минюст обосновал свое решение тем, что Козырев создавал материалы для «иноагентов», выступал против российского вторжения в Украину и против закона о запрете «гей-пропаганды» среди несовершеннолетних, а также «осуществлял деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений».

Издание «7×7 — Горизонтальная Россия», по данным Минюста, создавало и распространяло материалы «иностранных агентов», а также недостоверную информацию о деятельности властей и армии РФ.

Также «иноагентами» объявлены бывший депутат Госдумы и бизнесмен Константин Боровой, основатель медиасообщества «Планерка» Александр Литвинов, правозащитник и бывший член Общественной палаты Павел Суляндзига, а также «Омское гражданское объединение», «Центр Т» (помогает трансгендерным и небинарным людям) и правозащитная организация «Право каждого».

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