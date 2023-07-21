После ареста Игоря Стрелкова у суда в Москве задержали бывшего «народного губернатора» Донецкой области Павла Губарева
Бывший «народный губернатор» Донецкой области и соратник Игоря Стрелкова Павел Губарев задержан у здания Мещанского районного суда Москвы, сообщает проект «Осторожно, новости».
Губарева задержали, когда он давал комментарий СМИ по делу Стрелкова. К Губареву подошли несколько полицейских в форме, которые увели его, следует из видео очевидцев. Люди, собравшиеся у здания суда, встретили действия полиции криками «Позор!».
Перед этим Губарев вышел с одиночным пикетом к зданию суда, требуя освободить Игоря Стрелкова. Губарев и люди, собравшиеся у здания суда, скандировали «Свободу!».
Павел Губарев — один из основателей самопровозглашенной ДНР. Весной 2014 года во время протестов, предшествовавших вооруженному конфликту в Донбассе, он объявил себя «народным губернатором» Донецкой области. Отвечал за вербовку в войска ДНР.
Игоря Стрелкова 21 июля арестовали по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.