После ареста Игоря Стрелкова у суда в Москве задержали бывшего «народного губернатора» Донецкой области Павла Губарева

Бывший «народный губернатор» Донецкой области и соратник Игоря Стрелкова Павел Губарев задержан у здания Мещанского районного суда Москвы, сообщает проект «Осторожно, новости».

Губарева задержали, когда он давал комментарий СМИ по делу Стрелкова. К Губареву подошли несколько полицейских в форме, которые увели его, следует из видео очевидцев. Люди, собравшиеся у здания суда, встретили действия полиции криками «Позор!».

Перед этим Губарев вышел с одиночным пикетом к зданию суда, требуя освободить Игоря Стрелкова. Губарев и люди, собравшиеся у здания суда, скандировали «Свободу!».

Павел Губарев — один из основателей самопровозглашенной ДНР. Весной 2014 года во время протестов, предшествовавших вооруженному конфликту в Донбассе, он объявил себя «народным губернатором» Донецкой области. Отвечал за вербовку в войска ДНР.

Игоря Стрелкова 21 июля арестовали по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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