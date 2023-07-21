Арестован Игорь Стрелков (он же Гиркин). Его заподозрили в призывах к экстремизму

Евгений Фельдман

Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу до 18 сентября бывшего офицера ФСБ России Игоря Стрелкова, участвовавшего в конфликте в Донбассе в 2014 году. Российское следствие обвиняет Стрелкова в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете (часть 2 статьи 280 УК; лишение свободы на срок до пяти лет), следует из карточки дела на сайте суда (там он представлен под своей настоящей фамилией Гиркин). Следствие настаивало на аресте, поскольку Стрелков обладает «навыками конспирации» и может скрыться. Сам Стрелков просил отправить его под домашний арест, сославшись на состояние здоровья. «Заявление следователя о том, что я могу скрыться за границу откровенно смешно, я нахожусь в большинстве стран мира в розыске Интерпола», — заявил он на судебном заседании (цитата по «Медиазоне»). Согласно материалам дела, Стрелков не признал вину и со следствием не сотрудничает, пишет «Интерфакс».

Стрелкова задержали около полудня 21 июля в его квартире в Москве, там провели обыск. Как сообщал РБК, Стрелков задержан по заявлению бывшего сотрудника ЧВК Вагнера. Один из источников РБК утверждает, что расследование ведет не Следственный комитет, а ФСБ.

Обвинения в адрес Стрелкова связаны с двумя постами, опубликованными в его телеграм-канале, сообщил один из его адвокатов. «В них он выразил свое мнение по поводу проблематики, связанной с Крымом. О возможной сдаче Крыма, назвав это госизменой», — рассказал адвокат. Стрелков в суде признал, что разместил в своем телеграм-канале два поста, один из которых касался Крыма, второй — выплат военнослужащим, сообщает РБК.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Стрелков неоднократно высказывался о войне. Он также нередко критиковал действия руководства РФ, в том числе президента РФ Владимира Путина.

Незадолго до задержания полиция сорвала публичное выступление Игоря Стрелкова в Петербурге. 9 июля он собирался выступить в книжном магазине «Листва», популярном среди ультраправых активистов (магазин создало издательство «Черная сотня», поддержавшее российское вторжение в Украину). Перед встречей со Стрелковым полиция предупредила владельцев магазина, что мероприятие не согласовано с властями и может привести к «совершениям преступлений». В день встречи полицейские эвакуировали сотрудников «Листвы».

Игорь Стрелков в 2014 году несколько месяцев командовал войсками самопровозглашенной ДНР. Стрелков называет себя человеком, нажавшим «спусковой крючок войны» в Украине в 2014 году. В апреле того года бывший офицер ФСБ руководил пророссийскими боевыми подразделениями на востоке Украины, а с мая по август 2014 года занимал пост министра обороны ДНР. Руководство ЧВК Вагнера ранее критиковало Стрелкова за то, что он «сдал» украинским войскам Славянск Донецкой области в начале конфликта в Донбассе.

Суд в Нидерландах в ноябре 2022 года заочно приговорил Игоря Стрелкова к пожизненному заключению, признав его виновным по делу о крушении «боинга» авиакомпании Malaysia Airlines в Донецкой области 17 июля 2014 года. По версии обвинения, Стрелков запросил из России поставку ЗРК «Бук», из которого впоследствии сбили самолет. В результате крушения погибли 298 человек.

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