В Петербурге полиция эвакуировала сотрудников книжного магазина «Листва». Там была запланирована встреча с Игорем Стрелковым

Сотрудники полиции Петербурга эвакуировали сотрудников книжного магазина «Листва», где вечером 9 июля должна была пройти встреча с , сообщили в телеграм-канале магазина.

Полицейские сослались на сообщение о минировании и потребовали, чтобы сотрудники магазина покинули помещение. После сообщений о минировании «Листвы» Литейный проспект полностью перекрыли для автотранспорта, сообщил петербургский канал «78».

Как утверждают представители «Листвы», у магазина находятся не менее пяти машин полиции и два десятка силовиков, включая сотрудников ОМОНа.

Полицейские уже приходили в «Листву» накануне. Они требовали от сотрудников магазина подписать «предостережение» о недопустимости противоправных действий. Они сослались на то, что встреча со Стрелковым не согласована с властями и может привести к «совершениям преступлений».

Как отмечает «Медиазона», магазин «Листва» популярен среди ультраправых. Он входит в издательство «Черная сотня», которое поддержало российское вторжение в Украину.

Игорь Стрелков называет себя человеком, нажавшим «спусковой крючок войны» в Украине в 2014 году. С начала полномасштабного российского вторжения он регулярно комментирует ход боевых действий и нередко критикует в действия руководства РФ.

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