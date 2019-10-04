В Ростове двое обвиняемых получили по шесть лет колонии по делу о массовых беспорядках в день «революции» 5 ноября 2017 года

Ростовский областной суд вынес приговоры Яну Сидорову, Владиславу Мордасову и Вячеславу Шашмину, обвиняемым по делу о «революции» 5 ноября 2017 года. Об этом «ОВД-Инфо» сообщил адвокат Яна Сидорова Анатолий Папыкин.

23-летний Мордасов получил шесть лет и семь месяцев колонии строгого режима, 19-летний Сидоров — шесть с половиной лет колонии, 20-летний Шашмин — три года условно. Мордасов и Сидоров признаны виновными в покушении на организацию и участие в массовых беспорядках, Шашмин — только в покушении на участие.

Сидорова и Мордасова задержали 5 ноября 2017 года возле здания правительства Ростовской области, куда они вышли с плакатами «Верните землю погорельцам» и «Правительство в отставку». Шашмин не участвовал в акции и был задержан отдельно.

По версии следствия, Мордасов и Сидоров администрировали телеграм-чат «Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону» для сторонников запрещенного в России движения «Артподготовка» и призывали его участников к массовым беспорядкам. Шашмин тоже состоял в чате и планировал в них участвовать, заявило следствие.

По словам обвиняемых, они действительно состояли в чате, но не призывали к насильственным протестам. Фигуранты дела дали признательные показания во время следствия. Позднее они отказались признать вину, Мордасов и Сидоров заявили, что оговорили себя под пытками.

Лидер движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев обещал, что 5 ноября 2017 года в России произойдет революция, и призывал призвал своих сторонников выйти на улицы. В этот день в разных городах страны были задержаны более 400 человек, более 30 из них стали фигурантами уголовных дел.