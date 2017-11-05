На улицах городов России задержали более 400 человек. Они ничего не делали, но их подозревают в попытке свергнуть режим

5 ноября 2017 года сторонники политика Вячеслава Мальцева, по его замыслу, должны были выйти на улицы и не уходить с них, пока режим Владимира Путина не падет. Членов неформального движения Мальцева «Артподготовка» начали задерживать в разных городах России с октября; некоторых из них обвиняют в терроризме, сама организация также признана экстремистской. 5 ноября в семи городах России полиция задерживала людей на улицах в центре города; в Москве правоохранители задержали более 250 человек на подходах к Манежной площади. «Медуза» рассказывает, что происходило 5 ноября и что предшествовало этим событиям.

О том, что 5 ноября 2017 года в России должна произойти революции, последние несколько лет заявлял политик и видеоблогер Вячеслав Мальцев. По его замыслу, в этот день сторонники неформального движения «Артподготовка» (таково название канала Мальцева на ютьюбе) должны были выйти на улицы городов, где они живут, — и не уходить до отставки Владимира Путина. Предполагалось, что активисты должны сопротивляться полиции, а также провести «народный референдум» простым поднятием рук. Сам Мальцев покинул Россию еще в июле 2017 года — вскоре после обысков, связанных с возбужденным против него уголовным делом о призывах к экстремизму.

В конце октября 2017 года Красноярский краевой суд признал «Артподготовку» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. В те же дни в разных городах России — Ярославле, Казани, Чебоксарах, Красноярске, Волгограде и других — начали обыскивать и задерживать сторонников Мальцева. У одного из них — Сергея Рыжова, задержанного в Саратове, — нашли тротиловую шашку и бутылки с зажигательной смесью (сам Рыжов утверждает, что до обыска их в его квартире не было). Двух активистов «Артподготовки» в Москве обвиняют в подготовке теракта, они арестованы до 23 декабря. ФСБ также обвинила сторонников Мальцева в подготовке массовых беспорядков в Томске и нападений на полицию в Москве.

5 ноября 2017 года в семи городах России задержали более 400 человек. По информации «ОВД-Инфо», задержания проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Краснодаре, Красноярске, Перми и Ростове-на-Дону. Больше всего их оказалось в столице — пресс-служба московской полиции сообщила «Интерфаксу» о 263 задержанных. В разговоре с «Медузой» сам Вячеслав Мальцев заявил, что по всей России было задержано «несколько тысяч человек», а на улицы Москвы вышли пять тысяч его сторонников.

По наблюдениям корреспондента «Медузы», около полудня 5 ноября (именно на это время Мальцев назначил революцию) у Манежной площади, которую оцепили сотрудники полиции, было обычное для выходных количество людей, а сторонники Мальцева никак себя не проявляли. При этом некоторых присутствовавших (в основном — молодых мужчин) задерживали полицейские. Они подходили к спокойно стоящим людям, досматривали их вещи, а после короткого разговора отправляли в автозак. То же самое происходило по всей Тверской улице.

Среди задержанных оказались не только сторонники Мальцева. «Медуза» поговорила с семью задержанными 5 ноября. Всех их задержали в разных точках Тверской улицы. Все они заявили, что никакого отношения к Мальцеву не имели — однако полиция интересовалась именно акцией «Артподготовки».

«Нас было трое. Мы проходили памятник Пушкину, к нам подошел сотрудник в форме. Он попросил документы и, ничего не объяснив, проводил нас в автозак», — рассказал задержанный Андрей Соколов. Его и его друзей отвезли в отдел полиции, где начали спрашивать, знали ли они об акции Вячеслава Мальцева; они ответили, что на акцию идти не собирались, а просто гуляли.

Гражданина Латвии, который представился Генрихом, и его друга полицейские остановили прямо в метро — на станции «Тверская». Найдя в рюкзаке Генриха лыжную маску, полицейские отвели обоих в автозак.

Артем Мартицов рассказал «Медузе», что с четырьмя друзьями шел по Тверской, когда к ним подошли полицейские. «У людей, которые были со мной, были с собой сумки. Я услышал от сотрудников, что сегодня были задержаны люди, у которых в портфелях были ножи и пистолеты», — пояснил он. У компании Мартицова из подозрительного нашлись только бинты и два баллончика-аэрозоля. Этого оказалось достаточно для задержания. «Ничего криминального у нас не было. Все дело в контексте. В обычной жизни нас бы никогда не задержали за это, но сейчас в силу ситуации нас решили упаковать. Я [в этом] не вижу никаких проблем», — сказал Мартицов. Сейчас он и его товарищи находятся в ОВД «Хорошевское».

В том же отделе полиции оказался сотрудник новгородского штаба Навального и активист движения «Весна» Ярослав Путров. Он рассказал «Медузе», что приехал в Москву на конференцию «Чтения Адама Смита». Около 13.30 Путров с пятью другими активистами «Весны» шел по Тверской, чтобы поесть в KFC. В этот момент к ним подошли полицейские и задержали, заявив, что на них есть ориентировка. По данным «ОВД-инфо», всего после «Чтений» задержали больше 20 человек.

Вячеслав Мальцев подтвердил, что среди задержанных немало людей, не имеющих отношение к «Артподготовке». «Режим показал свою фашистскую суть. И полиция, и ФСБ превысили свои полномочия. Чуть ли не десятилетних детей задерживали», — сказал он. Сторонник Мальцева, сопредседатель незарегистрированной «Партии националистов» Иван Белецкий сообщил «Медузе», что полицейские старались задерживать всех, кто ходил по центру Москвы с большими сумками. «ОВД-Инфо» сообщал, что в районе часа дня на Пушкинской площади задержали несколько человек, игравших в Pokemon Go.

По состоянию на 18.00 5 ноября все задержанные продолжают находиться в отделах полиции. По информации «ОВД-Инфо», двум из них, находящимся в ОВД «Тверской», собираются предъявить обвинения по статье 318 УК — применение насилия в отношении представителя. Сразу в несколько ОВД не пускают адвокатов; в некоторые из них при этом уже прибыли сотрудники Следственного комитета. В ОВД «Мещанский» на задержанных составили протоколы о неповиновении сотрудникам полиции, их оставили в отделе на два дня — до суда, который состоится 7 ноября.

Вячеслав Мальцев заявляет, что его сторонники продолжат протестовать. В разговоре с «Медузой» он признал, что начало акции «прошло не идеально», хотя «огромное количество пассионариев вышло на улицы». «Люди продолжат свой протест и не уйдут, пока не добьются своих целей», — сообщил политик, добавив, что если бы другие оппозиционеры сегодня вывели на улицы своих сторонников, к вечеру они бы свергли Путина и «скинули фашизм». В какой именно форме будет продолжаться революция, Мальцев объяснить затруднился.