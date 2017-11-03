ФСБ обвинила сторонников Мальцева в подготовке поджогов и нападений на полицию
ФСБ заявила о пресечении деятельности «законспирированной ячейки» сторонников националиста Вячеслава Мальцева, которые якобы планировали 4–5 ноября поджечь в Москве административные здания и напасть на полицейских.
По утверждению спецслужбы, члены движения «Артподготовка», созданного Мальцевым, собирались спровоцировать массовые беспорядки.
ФСБ сообщила, что у подозреваемых изъяты 15 бутылок с зажигательной смесью. Подозреваемые задержаны. Сколько их, ФСБ не уточнила. На задержанных собираются завести уголовное дело по статье о терроризме.
ФСБ сообщает также, что во взаимодействии с органами МВД России пресечена деятельность ячеек «Артподготовки» в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.