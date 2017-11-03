ФСБ обвинила сторонников Мальцева в подготовке поджогов и нападений на полицию

Интерфакс
10:29, 3 ноября 2017
Надежный источник

ФСБ заявила о пресечении деятельности «законспирированной ячейки» сторонников националиста Вячеслава Мальцева, которые якобы планировали 4–5 ноября поджечь в Москве административные здания и напасть на полицейских.

По утверждению спецслужбы, члены движения «Артподготовка», созданного Мальцевым, собирались спровоцировать массовые беспорядки.

ФСБ сообщила, что у подозреваемых изъяты 15 бутылок с зажигательной смесью. Подозреваемые задержаны. Сколько их, ФСБ не уточнила. На задержанных собираются завести уголовное дело по статье о терроризме.

ФСБ сообщает также, что во взаимодействии с органами МВД России пресечена деятельность ячеек «Артподготовки» в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.

Интерфакс
На Вячеслава Мальцева в России заведено уголовное дело об экстремизме. В июле 2017 года он уехал из России. Суд санкционировал его заочный арест.
В октябре суд признал движение «Артподготовка» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.
Мальцев с 2013 года постоянно говорил, что 5 ноября 2017 года в России произойдет революция. Он предлагает своим сторонникам выйти в центры городов по всей стране и не расходиться, пока президент РФ Владимир Путин не уйдет в отставку.

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