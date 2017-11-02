Вячеслав Мальцев с 2013 года обещает революцию в России. Его соратников задерживают и арестовывают по всей стране

В последние две недели по всей России задержали или арестовали больше десятка сторонников оппозиционера Вячеслава Мальцева. Политик с 2013 года в каждом выпуске своего видеоблога «Артподготовка» заявлял, что революция в РФ случится 5 ноября 2017 года, потому что это «крайний срок, когда все созреет». Мальцев, обвиненный в России в экстремизме и уехавший за границу, призывал своих сторонников в этот день выйти в центры городов — и стоять там, пока президент Владимир Путин не подаст в отставку. В ответ правоохранительные органы начали преследовать сторонников Мальцева, обвиняя их, в том числе, в терроризме и покушении на массовые беспорядки.

Кто такой Вячеслав Мальцев?

Вячеслав Мальцев — российский политик правых взглядов. С 1994 по 2007 годы был депутатом саратовской областной думы. Там он познакомился и наладил хорошие (поначалу) отношения с Вячеславом Володиным (в 1990-е — депутат саратовской облдумы и вице-губернатор, сейчас — председатель Госдумы РФ). В 2001-м Мальцев участвовал в создании саратовского отделения «Единой России», но в 2003-м разочаровался в партии и вышел из нее, а спустя три года написал «Манифест борьбы с партией „Единая Россия“».

В 2012-м Мальцев завел на ютьюбе канал «Артподготовка», на котором до сих пор регулярно выходят выпуски его блога. Политик критикует президента Владимира Путина и власть, называя ее диктатурой и «фашистским режимом». В каждом выпуске с 2013 года он заявлял, что революция в России пройдет 5 ноября 2017-го; по объяснению самого Мальцева, это «крайний срок, когда все созреет». На канал подписаны 141 тысяча человек, ролики Мальцева в среднем набирают порядка 100-150 тысяч просмотров. У самого популярного видео около двух миллионов просмотров.

Именно благодаря аудитории видеоблога в мае 2016 года Мальцев победил на федеральных праймериз партии «Парнас» и занял второе место в списке партии на выборах в Госдуму — после председателя партии, бывшего премьер-министра РФ Михаила Касьянова. В Госдуму Мальцев, по его словам на дебатах, пытался попасть с единственной целью — добиться импичмента президента Путина. «Парнас» набрал 0,7% голосов; ни один представитель партии, таким образом, в нижнюю палату парламента не попал.

После этого Мальцев присоединился к не зарегистрированному официально движению «Новая оппозиция», которое было создано оппозиционером Марком Гальпериным. Движение проводит уличные акции, в том числе в виде «прогулок оппозиции», которые проходят по воскресеньям в разных российских городах. Обычно они собирают 10-20 человек.

Читайте также Самый странный правый «Медуза» рассказывает политическую биографию Вячеслава Мальцева

Что такое движение «Артподготовка» и существует ли оно?

Нигде официально не зарегистрированное объединение сторонников Мальцева, которые разделяют его идею о том, что 5 ноября 2017 года в России должна случиться революция. Основной лозунг сторонников Мальцева — «Не ждем, а готовимся».

Из программы на сайте следует, что «Артподготовка» призывает к отстранению от власти Владимира Путина и «его шайки»; подписанию мирного договора с Украиной; отмене всех налогов и долгов по кредитам; «преданию трибуналу лиц, причастных к антиконституционному захвату власти в России и многолетнему нарушению Конституции» и «установлению в России прямого народовластия».

Сколько людей реально состоят в движении, неизвестно. На самое крупное сообщество, посвященное «Артподготовке», во «ВКонтакте» подписались 34 тысячи человек, на канал в телеграмме — три тысячи. Мальцев неоднократно подчеркивал, что называть «Артподготовку» движением и считать число ее участников неправильно, поскольку это просто объединение зрителей, и никакого централизованного управления в «Артподготовке» нет.

Члены «Артподготовки» участвуют во многих оппозиционных акциях. Например, на организованной основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным антикоррупционной акции 26 марта 2017 года в Москве за неповиновение полиции задержали самого Мальцева; его арестовали на 15 суток. Другого члена «Артподготовки» Алексея Политикова приговорили к двум годам колонии за нападение на полицейского на той же акции. Задерживали Мальцева и на следующей акции Навального 12 июня.

За что «Артподготовку» признали экстремистской организацией?

4 июля 2017 года стало известно, что Вячеслав Мальцев покинул Россию. Один из его ближайших сторонников, координатор «Артподготовки» в Санкт-Петербурге Александр Расторгуев рассказал, что Мальцева предупредили «лояльные сотрудники МВД и ФСБ» — якобы ему грозило задержание из-за заведенного на него уголовного дела о создании экстремистского сообщества. Позже стало известно, что уголовное дело действительно возбуждено — только по статье о призывах к экстремизму. 11 июля 2017-го в рамках уголовного дела в подмосковном доме Мальцева прошли обыски, следователи изъяли аппаратуру и атрибутику сторонников оппозиционера.

О каких именно призывах идет речь в уголовном деле, сторонники Мальцева не знают. По данным источника ТАСС, знакомого с материалами дела, в основу обвинения в экстремизме легло выступление Мальцева 6 мая 2017 года на проспекте Сахарова, где прошел согласованный митинг «За Россию против произвола и репрессий», приуроченный к пятой годовщине событий на Болотной площади в Москве. Источник агенства рассказал, что заявления Мальцева имели «преступный умысел, направленный на побуждение участников митинга к вооруженному захвату власти в России». Мальцев, в частности, заявлял, что в России нельзя ничего добиться мирным протестом.

Вячеслав Мальцев на митинге 6 мая 2017 года Сергей Фадеичев / ТАСС / Vida Press

10 октября Мещанский суд Москвы заочно арестовал Мальцева на два месяца. Оппозиционер был объявлен в международный розыск. Сам Мальцев своего местонахождения не раскрывал, но заявлял, что планирует открыть штаб во Франции. По данным источника ТАСС, Мальцев сейчас находится в Париже.

26 октября Красноярский краевой суд признал «Артподготовку» Вячеслава Мальцева экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ.

Сам Мальцев в ответ на запрет в очередной раз заявил, что «Артподготовка» — это не официальное движение, а канал на ютьюбе. «Я не знаю, как запретить то, чего нет… Им бы себя запретить, Путина запретить. Это было бы прекрасно», — сказал он.

Что сторонники Мальцева планируют делать 5 ноября?

По замыслу Мальцева, 5 ноября его сторонники в разных городах России должны выйти в центр своего населенного пункта и «не уходить, пока Путин и его банда не уйдет в отставку». В том числе активисты должны «жестко» противостоять попыткам задержаний со стороны полиции и «не отдавать своих». Акцию Мальцев позиционирует как «всенародный референдум», на которым собравшиеся будут голосовать за отставку Путина «простым поднятием рук». Именно этот референдум должен стать началом «Народной революции 2017 года», подчеркивал Мальцев в одном из последних своих видеообращений «к русскому народу».

Как силовики реагируют на планы Мальцева?

Сам Мальцев рассказал, что в преддверии акции 5 ноября во многих регионах России полиция приходит к его сторонникам с обысками; некоторых задерживают.

За последние недели СМИ сообщали о задержании или арестах больше десятка сторонников Мальцева и «революции 5 ноября». 19 октября в Ярославле бойцы Национальной гвардии задержали шестерых подростков, которые якобы были сторонниками Мальцева и делали «коктейли Молотова» под Толбухинским мостом. В тот же день всех подростков отпустили.

27 октября Мещанский суд Москвы арестовал до 23 декабря двух активистов «Артподготовки» Юрия Корного и Андрея Кептю. Их подозревают в подготовке теракта в Москве. Задержали Корного и Кептю вечером 12 октября. Канал РЕН утверждал, что их задержали, когда они разливали бензин, смешанный с моторным маслом по бутылкам. По информации телеканала, они хотели поджечь поддоны с сеном на Манежной площади после проходившей там ярмарки.

30 октября в Казани и Альметьевске задержали сторонников Вячеслава Мальцева Альберта Муратова и Сергея Андреева. На следующий день в Чебоксарах мировой суд арестовал на пять суток активиста «Артподготовки» Вячеслава Рыбакова за уклонение от обязательных работ. Эту меру активисту назначили за одиночный пикет, проведенный 29 октября. 1 ноября сразу у нескольких сторонников Мальцева из города Энгельс прошли обыски.

В тот же день стало известно, что в Красноярске Железнодорожный суд на два месяца арестовал активиста «Артподготовки» Романа Марьяна. Марьяна подозревают в приготовлении к участию в массовых беспорядках (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 212 УК) — активиста сняли с поезда, когда он ехал в Москву на «Русский марш». Свою вину он уже признал.

1 ноября в Волгораде был задержан еще один сторонник Вячеслава Мальцева — Сергей Никитенко. Около половины шестого утра к нему пришла полиция, после обыска у него нашли наркотики в особо крупном размере, но на допрос повезли в антиэкстремистский центр «Э» МВД РФ.