Вячеслав Мальцев покинул Россию. На него завели дело об экстремизме

Оппозиционер Вячеслав Мальцев уехал из России. Об этом «Дождю» рассказал пресс-секретарь движения «Русский марш» Денис Романов.

По словам Романова, против Мальцева возбудили уголовное дело о создании экстремистского сообщества. Мальцев успел уехать до того, как его арестовали.

Где находится Мальцев, Романов не сообщил, но заметил, что до этого оппозиционер планировал ехать в Молдавию через Украину. Его не пропустили, заявив, что он участвовал в боевых действиях в самопровозглашенных республиках.

Обновление. Координатор проекта Мальцева «Артподготовка» Александр Расторгуев рассказал, что оппозиционера предупредили «лояльные сотрудники ФСБ и МВД». Расторгуев добавил, что Мальцев уехал без семьи.