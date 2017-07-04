Вячеслав Мальцев покинул Россию. На него завели дело об экстремизме
Оппозиционер Вячеслав Мальцев уехал из России. Об этом «Дождю» рассказал пресс-секретарь движения «Русский марш» Денис Романов.
По словам Романова, против Мальцева возбудили уголовное дело о создании экстремистского сообщества. Мальцев успел уехать до того, как его арестовали.
Где находится Мальцев, Романов не сообщил, но заметил, что до этого оппозиционер планировал ехать в Молдавию через Украину. Его не пропустили, заявив, что он участвовал в боевых действиях в самопровозглашенных республиках.
Обновление. Координатор проекта Мальцева «Артподготовка» Александр Расторгуев рассказал, что оппозиционера предупредили «лояльные сотрудники ФСБ и МВД». Расторгуев добавил, что Мальцев уехал без семьи.
В апреле 2017 года саратовскую квартиру Мальцева вскрыли болгаркой, а его самого задержали и доставили в Москву. Затем Мальцева арестовали на 15 суток за неподчинение сотрудникам полиции на протестной акции 26 марта.
10 июня Мальцев вновь был задержан в Подмосковье вместе со своими сторонниками, его отпустили на следующий день.
В сентябре 2016 года Мальцев выдвигался в Госдуму по списку «Парнас». В ходе дебатов он в эфире федеральных каналов призывал к импичменту президента Владимира Путина.