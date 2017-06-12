На акции в Москве задержали более 400 человек

Дождь
13:49, 12 июня 2017
Надежный источник

В центре Москвы 12 июня задержаны более 400 человек, принимавших участие в антикоррупционной акции, сообщает «ОВД-Инфо». В основном задержания проходили в районе Тверской улицы, куда призвал выйти своих сторонников глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Корреспонденты «Медузы» с места событий утверждают, что задержания продолжаются. В том числе полицейские уводят в автозаки людей, которые не скандировали никаких лозунгов и не несли плакатов. На Тверской сотрудники ОМОНа продолжают задержания, Пушкинская площадь оцеплена, а прохожих полиция вытесняет на Тверской бульвар.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге на аналогичной акции на Марсовом поле, проведение которой не было согласовано властями города, задержали около 300 человек.

12 июня в Москве на проспекте Сахарова должна была состояться согласованная с мэрией антикоррупционная акция, но Навальный объявил о ее отмене и переносе на Тверскую улицу в связи с тем, что не удалось установить сцену и звуковую аппаратуру. Навальный утверждал, что компаниям, занимающимся установкой сцен, звонили из мэрии и просили не работать на оппозиционном мероприятии.
Навальный был задержан 12 июня при выходе из дома, добраться до Тверской улицы он не сумел. Помимо прочих, на акции были задержаны политики Илья Яшин, Вячеслав Мальцев и многие другие.

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