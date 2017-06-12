На акции в Москве задержали более 400 человек

В центре Москвы 12 июня задержаны более 400 человек, принимавших участие в антикоррупционной акции, сообщает «ОВД-Инфо». В основном задержания проходили в районе Тверской улицы, куда призвал выйти своих сторонников глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Корреспонденты «Медузы» с места событий утверждают, что задержания продолжаются. В том числе полицейские уводят в автозаки людей, которые не скандировали никаких лозунгов и не несли плакатов. На Тверской сотрудники ОМОНа продолжают задержания, Пушкинская площадь оцеплена, а прохожих полиция вытесняет на Тверской бульвар.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге на аналогичной акции на Марсовом поле, проведение которой не было согласовано властями города, задержали около 300 человек.