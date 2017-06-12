истории

Акции протеста по всей России: фотографии из более чем 30 городов

Meduza
11:17, 12 июня 2017
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Акции протеста в День России проходят не только в Москве и Петербурге, но и в десятках других городов. «Медуза» собрала в одном месте фотографии, которые публикуют пользователи с акций по всей стране.

Улан-Удэ

Южно-Сахалинск

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Казань

Омск

Томск

Владивосток

Барнаул

Норильск

Новосибирск

Красноярск

Краснодар

Новокузнецк

Ростов-на-Дону

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Тюмень

Комсомольск-на-Амуре

Абакан

Екатеринбург

Белгород

Оренбург

Якутск

Челябинск

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Искитим, Новосибирская область

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Ульяновск

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Курган

Тюмень

Вологда

Магнитогорск

Орел

Ярославль

Иркутск

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