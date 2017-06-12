Акции протеста по всей России: фотографии из более чем 30 городов
Акции протеста в День России проходят не только в Москве и Петербурге, но и в десятках других городов. «Медуза» собрала в одном месте фотографии, которые публикуют пользователи с акций по всей стране.
Улан-Удэ
#ТребуемОтветов в Улан-Удэ! #12июня pic.twitter.com/AZdxuB3BQu— Timur Zurbaev (@tzurbaev) June 12, 2017
Южно-Сахалинск
Казань
Митинг в Казани. Между прочим начало в семь утра. #требуемответов pic.twitter.com/RcmaEonzmd— avsmal (@avsmal) June 12, 2017
Омск
В Омске на митинге не меньше 2000 человек #ТребуемОтветов pic.twitter.com/FFKGUJceHe— Роман Тырков (@tyrkov55) June 12, 2017
Томск
Было холодно и мокро, но мы потребовали ответов #Требуемответов #12июня #Томск pic.twitter.com/zUvpIdSf4x— Lizaveta (@ElizaKnz) June 12, 2017
Владивосток
Полиция требует расходиться, но мы не отступим #12июня #ТребуемОтветов pic.twitter.com/j3TU3t878q— StalkerVrk (@StalkerVrk) June 12, 2017
Антикоррупционный митинг во Владивостоке #12июня #ТребуемОтветов pic.twitter.com/MWeNbdRdvf— Ацтек (@Aztek_Blind) June 12, 2017
Барнаул
Люди не помещаются на площади, стоят в проходах. Барнаул! #ДеньРоссии #ТребуемОтветов pic.twitter.com/SpHKAKDAK9— Сер 3-M (@Ser3_M) June 12, 2017
Норильск
#Норильск #митинг #12июня #ТребуемОтветов pic.twitter.com/dTSBPUB7Pm— Вовка Ленин (@vovka_lenin) June 12, 2017
Новосибирск
#ТребуемОтветов #ДимонОтветит #митинг #12июня #ДеньРоссии #Новосибирск pic.twitter.com/hd1foW5iNG— Данила (@ss_snok) June 12, 2017
#ТребуемОтветов #ДимонОтветит #митинг #12июня #ДеньРоссии #Новосибирск pic.twitter.com/10rEqNx36e— Данила (@ss_snok) June 12, 2017
Красноярск
Хорошо погуляли#Красноярск #ДимонОтветит#требуемответов pic.twitter.com/oqE1lId5aW— ganzha nata (@alanatablog) June 12, 2017
Краснодар
Посетили митинг к Краснодаре, сделали для вас фотоподборку:https://t.co/Dl4PbDVwT3#12июня #ТребуемОтветов pic.twitter.com/TvcEtrzupb— ФедералПресс (@FederalPress) June 12, 2017
Новокузнецк
#ТребуемОтветов Новокузнецк pic.twitter.com/C2LUqrledm— Dissident (@DissidentK) June 12, 2017
Ростов-на-Дону
Аааааа— Гадость (@ADenis58) June 12, 2017
Нас очень много!!!!!
Ростов-на-Дону#ДимонОтветит #ТребуемОтветов pic.twitter.com/yIn4r5D5vW
Тюмень
Митинг собирает больше людей, чем 26 марта!— Штаб АН в Тюмени (@teamnavalny_tmn) June 12, 2017
Неравнодушных к своему будущему становится все больше!#12июня #тюмень #требуемответов pic.twitter.com/0EsgWZQALi
Комсомольск-на-Амуре
#12июня #требуемответов #комсомольскнаамуре pic.twitter.com/wsaUtEMaiS— Михаил Потапенков (@potapms) June 12, 2017
Абакан
#Требуемответов #12июня #Абакан pic.twitter.com/IkTdJUQvfJ— FoxGreen (@foxgreen9716) June 12, 2017
Екатеринбург
Площадь за пять минут до начала. Дождь кончился, над сценой выступило солнце #Екатеринбург #Требуемответов pic.twitter.com/ExOWE9OdbU— Фаст (@hebrewtwi) June 12, 2017
#Екатеринбург #требуемответов pic.twitter.com/iyYx3BCqCR— Фаст (@hebrewtwi) June 12, 2017
Белгород
Креатив на #ТребуемОтветов в Белгороде pic.twitter.com/iJustyaiQf— Kornev (@che0cafe) June 12, 2017
#ТребуемОтветов #Белгород @navalny pic.twitter.com/YNo9T7DyAz— Kirill Fry (@kirillfry) June 12, 2017
Оренбург
#оренбург #требуемответов pic.twitter.com/6ESParGjwj— Sergey Smirnov (@rucornholio) June 12, 2017
Якутск
Челябинск
Искитим, Новосибирская область
Ульяновск
Курган
#12июня #Курган #требуемответов pic.twitter.com/ifffnORSCj— zireael (@erised_h) June 12, 2017
Тюмень
Немного плакатов с нашего митинга.#тюмень #требуемответов #навальный pic.twitter.com/Ofm3XLRsfp— Штаб АН в Тюмени (@teamnavalny_tmn) June 12, 2017
хорошо тут у вас #ТребуемОтветов #Тюмень pic.twitter.com/hYA9bZJtMe— дарья или нет (@mrrazotaa) June 12, 2017
Вологда
#ТребуемОтветов в Вологде начался митинг против коррупции pic.twitter.com/GRD9U3wyUh— apocalypse please (@voimatonnn) June 12, 2017
Магнитогорск
Такая замечательная растяжка встречает участников митинга в Магнитогорске #ТребуемОтветов #ДимонОтветит pic.twitter.com/F5LO7cGI3S— ཊལརངཧ (@hypersn0w) June 12, 2017
Орел
Все, кто пришел сегодня на митинг в #орле - большие молодцы. #димонответит #недимонорел #орел pic.twitter.com/Hj7yS5JaSl— Не тот Антон (@ailinykh_) June 12, 2017