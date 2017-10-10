Вячеслава Мальцева заочно арестовали и объявили в международный розыск
Мещанский суд Москвы заочно арестовал политика Вячеслава Мальцева, которого обвиняют в призывах к экстремизму. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.
Заочный арест санкционирован сроком на два месяца. При этом Мальцев, который находится за границей, объявлен в международный розыск. Следствие сможет ходатайствовать о его экстрадиции.
4 июля стало известно, что Мальцев покинул Россию, так как его предупредили о возможном уголовном преследовании. Где именно он сейчас находится, Мальцев не раскрывает, но он заявлял о намерении открыть штаб во Франции.