По подозрению в подготовке нападений на полицию задержаны 14 сторонников Мальцева. У них изъяли холодное оружие и травматику

РБК
13:42, 3 ноября 2017
Требует подтверждения

В разных городах России задержаны 14 активистов признанного экстремистским движения «Артподготовка», основанного Вячеславом Мальцевым, сообщает РБК по ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Задержания, по данным издания, проводили в Москве, Красноярске, Краснодаре, Самаре и Саратове.

В ходе обысков у задержанных активистов «Артподготовки», рассказали источники РБК, были изъяты холодное оружие, маски, футболки с националистической символикой, травматическое оружие и компоненты для приготовления «коктейля Молотова». 

По данным РБК, сторонники Мальцева планировали не только поджоги административных зданий и нападения на полицию, но и другие акции. В частности, источник в красноярском отделении департамента по противодействию экстремизму, заявил, что задержанная в городе группа активистов «Артподготовки» собиралась взорвать ЛЭП.

Задержание проводили сотрудники департамента по противодействию экстремизму при поддержке спецназа ФСБ.

РБК
Националист Вячеслав Мальцев, основавший «Артподготовку», на протяжении последних нескольких лет заявлял, что 5 ноября 2017 года в России произойдет революция. Он предлагает своим сторонникам выйти в центры городов по всей стране и оставаться там, пока Владимир Путин не подаст в отставку с поста президента.
Вячеслав Мальцев заочно арестован по обвинению в экстремизме. С июля 2017 года он находится за пределами России. В октябре суд признал его движение «Артподготовка» экстремистской организацией, деятельность которой на территории РФ запрещена.
3 ноября ФСБ объявила о пресечении деятельности «законспирированной ячейки» сторонников Мальцева, готовивших «резонансные экстремистские акции», в том числе в Москве, с целью спровоцировать массовые беспорядки.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме