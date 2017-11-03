По подозрению в подготовке нападений на полицию задержаны 14 сторонников Мальцева. У них изъяли холодное оружие и травматику

В разных городах России задержаны 14 активистов признанного экстремистским движения «Артподготовка», основанного Вячеславом Мальцевым, сообщает РБК по ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Задержания, по данным издания, проводили в Москве, Красноярске, Краснодаре, Самаре и Саратове.

В ходе обысков у задержанных активистов «Артподготовки», рассказали источники РБК, были изъяты холодное оружие, маски, футболки с националистической символикой, травматическое оружие и компоненты для приготовления «коктейля Молотова».

По данным РБК, сторонники Мальцева планировали не только поджоги административных зданий и нападения на полицию, но и другие акции. В частности, источник в красноярском отделении департамента по противодействию экстремизму, заявил, что задержанная в городе группа активистов «Артподготовки» собиралась взорвать ЛЭП.