ФСБ заявила о задержании подозреваемых в подготовке массовых беспорядков в Томске

ФСБ заявила о пресечении массовых беспорядков, запланированных в Томске на День народного единства 4 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Томской области.

«Установлено, что в период празднования Дня народного единства в Томске члены общественного деструктивного движения планировали организовать массовые беспорядки в местах наибольшего скопления граждан», — говорится в сообщении спецслужбы.

Подозреваемых в организации массовых беспорядков задержали. Против них возбудили уголовное дело по статье «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Она предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Сколько человек задержаны, ФСБ не уточнила.

Как сообщил РИА Томск источник, знакомый с ситуацией, задержанные состоят в организации, деятельность которой запрещена в РФ. О какой именно организации идет речь, неизвестно.