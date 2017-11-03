ФСБ заявила о задержании подозреваемых в подготовке массовых беспорядков в Томске

Интерфакс
14:34, 3 ноября 2017
Надежный источник

ФСБ заявила о пресечении массовых беспорядков, запланированных в Томске на День народного единства 4 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Томской области.

«Установлено, что в период празднования Дня народного единства в Томске члены общественного деструктивного движения планировали организовать массовые беспорядки в местах наибольшего скопления граждан», — говорится в сообщении спецслужбы.

Подозреваемых в организации массовых беспорядков задержали. Против них возбудили уголовное дело по статье «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Она предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Сколько человек задержаны, ФСБ не уточнила.

Как сообщил РИА Томск источник, знакомый с ситуацией, задержанные состоят в организации, деятельность которой запрещена в РФ. О какой именно организации идет речь, неизвестно.

В последние две недели по всей России были задержаны несколько десятков активистов движения «Артподготовка», признанного экстремистским. Основатель «Артподготовки», националист Вячеслав Мальцев с июля 2017 года находится за пределами России. Он заочно арестован по обвинению в экстремизме.
С 2013 года в каждом выпуске своего видеоблога «Артподготовка» Мальцев заявлял, что 5 ноября 2017 года в России произойдет революция, поскольку это «крайний срок, когда все созреет». 

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