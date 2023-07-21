Правительство ЮАР согласилось арестовать Путина, если он когда-нибудь приедет в страну

Министерство юстиции ЮАР запросило у директора государственной прокуратуры Шамиле Батохи ордер на арест президента РФ Владимира Путина, сообщает местное издание News24 со ссылкой на заявление суда в Претории.

Ордер запросили 17 июля — спустя два месяца после того, как департамент международных отношений ЮАР передал в Минюст страны ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина, которого обвиняют в незаконной депортации украинских детей в Россию.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы убедить правительство арестовать Путина, если он приедет в ЮАР на саммит БРИКС в августе. После того, как власти ЮАР 19 июля заявили, что президент России не приедет на саммит, оппозиционный «Демократический альянс» попросил суд обязать правительство арестовать Путина в любой момент, когда он приедет в страну. Как пишет News24, правительство согласилось с этим требованием.

«Демократический альянс» выпустил заявление, в котором назвал это своей заслугой.

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер выдан в отношении российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил в конце апреля, что его страна выйдет из-под юрисдикции Международного уголовного суда из-за «несправедливого отношения МУС к некоторым странам», но спустя два дня власти назвали заявление президента «ошибочным комментарием».

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, отвечая на требование оппозиции выполнить обязательства по отношению к МУС, заявил в июле, что Россия предупредила о том, что арест Путина будет расценен как объявление войны (в Кремле это отрицали). Канцелярия Рамафосы заявила 19 июля, что Путин не приедет в ЮАР на саммит БРИКС, а делегацию РФ возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.